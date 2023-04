Le Normand abre las puertas a la selección española: "Soy francés y orgulloso, pero..."

La llegada de Luis de la Fuente a la selección española prácticamente ha estado acompañada de la posibilidad de incorporar a las convocatorias a Robin Le Normand, defensa de la Real Sociedad de nacionalidad francesa.

El jugador se encuentra haciendo los trámites necesarios para que esa idea finalmente se pueda llevar a cabo y vista la camiseta de la Roja próximamente. Y sobre ello se ha pronunciado en el canal de Twitch de DAZN, asegurando que "el proceso sigue, mi ilusión sigue, es un orgullo".

Ante las numerosas opiniones que se han generado al respecto, el txuri urdin ha dado las razones que le han llevado a querer formar parte de la historia de la selección española.

"Claro que soy francés, y estoy muy orgulloso también de serlo, pero realmente donde me he convertido en futbolista y me han formado ha sido en la Real Sociedad y en España", ha afirmado el jugador de 26 años.

Además, ha reconocido que, con esa formación y su presencia en el club estos ocho años, ha podido gozar de "la oportunidad de cumplir" su sueño de ser futbolista profesional.

Por estos motivos, Le Normand ha dejado que para él "es un orgullo" y tiene "ganas de defender la camiseta" de la selección, por lo que, en cuanto estén todos los trámites en regla, el francés formará parte del equipo de Luis de la Fuente.