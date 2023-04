Mbappé se cierra las puertas del Madrid y deja claras sus intenciones: "El siguiente nivel es ganar la Champions, con el PSG por supuesto"

Como cada temporada desde su irrupción en la élite del fútbol europeo, el futuro de Kylian Mbappé ha ido ligándose cada vez más al Real Madrid conforme se acerca el final de la campaña. A pesar del final amargo que tuvo el 'culebrón' para el club presidido por Florentino Pérez hace casi un año ahora, incluso con la decimocuarta Champions de los merengues, esos rumores han resonado de nuevo con fuerza en los últimos tiempos, sobre todo después de la enésima eliminación prematura del Paris Saint-Germain en Europa.

Sin embargo, esta vez la historia está más lejos que nunca de ser cierta. Ni el Real Madrid sigue activamente interesado en el francés, que decepcionó al presidente blanco tras renovar en el último momento por el PSG, ni el extremo galo parece querer forzar más las cosas para intentar de nuevo el traspaso. O no quiere, o no puede, porque sabe que las puertas del Santiago Bernabéu están más cerradas que nunca.

Independientemente, ni siquiera el nuevo fracaso de Mbappé y el PSG en Champions ha afectado como se podría esperar a Kylian, con contrato hasta 2024 (con 2025 opcional). En lugar de quejarse y ser ambiguo con su futuro como en otras ocasiones, esta vez ha sido taxativo y ha reiterado con fuerza el discurso que ha hecho oficialmente propio desde que renovó con la entidad parisina.

"¿El siguiente nivel? Ganar la Liga de Campeones, creo. Ya he llegado a una final, a semifinales, a cuartos de final, a octavos de final. Lo he hecho todo menos ganar. Eso es todo lo que necesito y espero que sea lo antes posible", reconoció este miércoles en la cadena francesa 'France 3'.

Mbappé siempre se ha mostrado ambicioso, quiere ser el mejor del mundo y ganar la Champions, pero la clave la aporta justo a continuación. "¿Dónde? En el París Saint-Germain, por supuesto. Soy parisino y tengo contrato, así que en el París Saint-Germain", sentenció el delantero galo sobre la cuestión que le persigue siempre sobre estas fechas del año, harto de la misma pregunta.

El jugador renovó el pasado verano con el club presidido por Nasser Al-Khelaifi hasta el final de la temporada 2024-2025, poniendo fin a esos rumores sobre su posible llegada al Real Madrid como agente libre. Ahora esa incertidumbre había vuelto a surgir tímidamente, pero Mbappé sabe que no se moverá de París, donde por otro lado es más que nunca la estrella a la espera de que sus compañeros de delantera, Leo Messi y Neymar Jr. decidan también su futuro.

En ese futuro a medio plazo para un insaciable Mbappé también aparece en el horizonte el sueño de ganar una medalla de oro olímpica con Francia el año que viene, en París 2024, que son los Juegos en su ciudad natal, justo después de una Eurocopa que también ansía. Dos motivos que probablemente también tienen su peso en la decisión de insistir para triunfar en el PSG.

"No sé si estaré en los Juegos, pero, en cualquier caso, espero estar, porque todo el mundo sabe que siempre he soñado con jugar los Juegos Olímpicos, pero no depende de mí. Hay muchos parámetros que entran en juego y habrá que estudiarlos todos, pero, por supuesto que sería un sueño para mí competir en los Juegos Olímpicos y más aún en París", explicó.