Christian Horner es, sin duda, uno de los rostros más conocidos en el paddock de la Fórmula 1. El jefe de Red Bull ha concedido una entrevista en Sky en la que aborda varios temas sobre el circo de las cuatro ruedas y, de paso, zanja varios rumores.

El mayor de estos cotilleos habla de la posibilidad de que el ingeniero Adrian Newey, el genio de la escudería, abandonase Red Bull con rumbo, quizás, a Aston Martin. "Seguirá muchos años más con nosotros", aseguró Horner, frustrando el sueño español de ver trabajando juntos a Newey y Alonso. "El corazón de Adrian todavía está en la F1 y está comprometido con el equipo".

Horner también habló sobre su piloto estrella, Max Verstappen, y su futuro en la Fórmula 1. No cree que este sea tan longevo como el Alonso: "Max es un hombre muy independiente y es muy fuerte en sus opiniones y en su perspectiva de lo que quiere hacer en su vida. No lo veo siendo un Fernando Alonso y todavía compitiendo a los 41 ó 42 años de edad. O tal vez no lo haga a esa edad en la F1. Pero lo que está claro es su pasión por correr. Si no está compitiendo en la pista, lo está haciendo en el mundo virtual. Le apasiona conducir y competir, y mientras esa llama arda dentro de él, seguirá adelante. Pero cuánto le durará eso, no se puede saber".