Brutal agresión machista en el surf: un vídeo muestra los puñetazos que el brasileño JP Azevedo propinó a Sara Taylor

La surfista estadounidense Sara Taylor ha denunciado a través de sus redes sociales haber sufrido una agresión machista por parte de Joao Paulo Azevedo, también surfista profesional, en una playa de Bali donde los dos se encontraban cogiendo olas.

La deportista choca con un amigo del brasileño, Adriano Portela, en el mar, cuando ambos intentan coger la misma ola, tal y como puede verse en un vídeo publicado en sus redes sociales. "Después de derribarme en mi primera ola, me dio un puñetazo en la cabeza", explica Taylor sobre cómo se inició la agresión de Azevedo.

Fuera del agua, la mujer y su grupo de amigos se acercaron al carioca y su acompañante para recriminarles lo sucedido, momento en el que el surfista continuó dándole puñetazos. El brasileño también agredió a una amiga de la deportista que estaba grabando la agresión, llegando a tirarle de su motocicleta de una patada.

Taylor aseguró en una entrevista con el diario brasileño G1 que Portelo "se chocó conmigo intencionadamente" en su primera ola. Justo después, "mientras nadaba, alguien me gritaba" algo que ella no alcanzó a entender. "Él estaba gritando algo de que era su ola y le pregunté '¿ese de ahí eras tú?'. Y él me dijo que no, que era su amigo... yo no quería discutir, solo surfear, así que le tiré agua a la cara, como diciéndole que parara", narra, después "seguí nadando y fue entonces cuando me golpeó".

"Estaba en estado de shock, pero no quería sentirme derrotada, como si me hubieran asustado, así que seguí surfeando durante al menos una hora", subraya la estadounidense.

Azevedo ha eliminado todos sus perfiles en sus redes sociales a raíz de la agresión, pero antes de hacerlo publicó un vídeo justificándose en el que asegura que "vi a un surfista empujando a mi amigo, fui a preguntarle por qué había hecho eso cuando me agredió en la cara y me defendí. Luego vi que no era un hombre, sino una mujer", por lo que se disculpó "inmediatamente". Al salir del agua, explica el surfista, "ella y su amiga vinieron a agredirme, me tiraron al suelo y se llevaron mi tabla del coche", afirma.

Hasta tres exparejas del brasileño se han pronunciado tras el incidente para denunciar que cuando estaban en una relación con él fueron maltratadas. "Salí con JP Azevedo en 2018 y 2019. Se acabó el día que me agredió y terminé en el hospital con traumatismo craneal", ha expuesto la mujer junto a varias imágenes de su rostro con moretones por los golpes.

"Me daba vergüenza que me vieran, especialmente mi hija, a la que quiero tanto", por lo que decidió estar tres meses sola en una residencia en Río "hasta que se me fueron las marcas", pero "las del corazón siguen ahí. Es muy difícil todo esto, porque le amaba", explica.

Braga apunta además que "después de ver esta noticia, decidí hablar y exponerme. No sé si estoy haciendo bien. Perdóname hija si no te gusta. Deseo más paz en el mundo", finaliza su post.