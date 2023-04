Una jugadora del Tenerife, en huelga de hambre: "Los pacientes con anorexia nerviosa no recibimos ayuda"

El deporte es vida y ayuda física y mentalmente a todas las personas que lo practican. Para la futbolista canaria Vanessa Abreu es el único salvavidas. La jugadora de 24 años sufre una anorexia nerviosa desde los 12 años y, gracias al fútbol, sobrelleva mucho mejor una enfermedad que le ha provocado varios ingresos hospitalarios: "Desde el año pasado no he estado un mes completo en mi casa, han sido ingresos constantes en la unidad de psiquiatría". Asimismo, la canaria se ha puesto en huelga de hambre para reclamar más atención a los enfermos de TCA: ''No nos enseñan a comer".

No obstante y a pesar de la situación tan difícil que le ha tocado vivir, Vanessa afirma que el deporte le ha salvado la vida en muchas ocasiones: "Cuando estoy jugando al fútbol me olvido de todo, de medir alimentos, de lo que he comido, de lo que mi cabeza me dice, para mí es un bálsamo", recalcó en una entrevista de Antena 3.

Abreu, que ha practicado ballet, kárate y, ahora, es integrante de la cantera del CD Tenerife, ha decidido ponerse en huelga de hambre tras el poco compromiso por parte de las instituciones en atender este tipo de trastornos: "Es la única manera que tengo de presionar para conseguir que haya un centro especializado en Canarias para atender a personas que, como yo, sufren estos problemas", añadió.

Una vía de escape

Vanessa ha sido admitida en un centro especializado de Barcelona, aunque la futbolista seguirá en huelga de hambre por los pocos recursos existentes en la isla canaria. ''Sólo hay un centro especializado, pero se trata de un establecimiento privado que no todos los pacientes pueden pagar", indicó una deportista que seguirá en huelga de hambre hasta que pongan una solución encima de la mesa.

Además, explicó el procedimiento que realizan en el hospital cada vez que sufren problemas con su enfermedad: "Te ingresan en una planta de psiquiatría con enfermos de otro tipo, no te enseñan a comer ni a relacionarte con la comida y cuando mejoramos un poco, volvemos a casa y vuelve otra vez la pesadilla''.

Abreu, que llegó hasta tal punto de pesar cada gramo de lo que comía con tal de no subir de peso, declaró que incluso se automedicaba con el fin de no coger kilos de más: "Llegué a tomarme hasta 20 laxantes al mismo tiempo porque mi cabeza me decía que había comido demasiado". Asimismo, la madre de Vanessa manifestó los episodios de autolesión que ha sufrido su propia hija: "Ha llegado incluso a autolesionarse porque odia su cuerpo cuando come. Para ella la comida es como un enemigo", finalizó.