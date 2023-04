Vinícius Jr. promete amor eterno al Real Madrid: "Ojalá firmar para siempre"

El partido de Vinícius Jr. ante el Chelsea (2-0) fue para enmarcar dentro y fuera del campo. El brasileño, que fue clave para enloquecer a la defensa londinense en la ida de los cuartos de Champions, juró una vinculación eterna con el Real Madrid: ''Ojalá firmar para siempre".

El jugador carioca, en zona mixta tras el encuentro de Liga de Campeones, lanzó un guiño que enamorará al madridismo. ''Ojalá firmar para siempre", sentenció después de ser preguntado por una posible ampliación de contrato (finaliza en junio del 2024) con el equipo del Paseo de la Castellana. 'Vini' también tuvo palabras de elogio sobre su entrenador Carlo Ancelotti: ''Es el mejor entrenador del mundo y ojalá me pueda entrenar en Brasil y en el Madrid", añadió entre risas.

Una proyección imparable

El anhelo por permanecer en la entidad madridista ''para siempre'' no debería ser un problema si es capaz de mantener el ritmo de las últimas dos temporadas con la camiseta blanca. En el enfrentamiento ante el Chelsea fue nombrado MVP del encuentro por parte de la organización de la UEFA: Vinicius creó cuatro oportunidades de gol, firmó una asistencia a Asensio para el 2-0, disparó tres veces a puerta, alcanzó el 70% de regates completados, ganó ocho duelos directos y fue clave en los dos goles de su equipo en los 90 minutos que estuvo sobre el césped del Santiago Bernabéu.

💭 El día de mañana todos recordaremos que este hombre jugó en el @realmadrid...@vinijr | #UCL pic.twitter.com/kkFDiikZVF — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 12, 2023

Sin embargo, Vinícius es ambicioso y no pone límites a la progresión que ha conseguido en las últimos meses de competición: "Yo creo que no he llegado a mi techo, tengo 22 años y ojalá pueda seguir mejorando y ayudando a mis compañeros", recalcó el brasileño.

La temporada del '20' del Real Madrid está siendo mayúscula: mejor 'gambeteador' de LaLiga y Champions con 86 y 60 regates, respectivamente. Además, las cinco asistencias que ha realizado en la Copa de Europa lo convierten en el mejor 'pasador' de la competición hasta el momento. Por último, Vini alcanzó los 22 goles y 17 asistencias con el club blanco en la campaña 2022-23. Números de récords.