Dani Alves volverá a declarar ante la jueza el próximo lunes a petición de su defensa

Dani Alves volverá a declarar ante la jueza que investiga su caso de violación el próximo lunes, 17 de abril, por propia petición de la defensa. Los abogados del futbolista, acusado de agredir sexualmente a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre, ha pedido que el brasileño vuelva a dar su versión de los hechos ante la instructora, ahora que la investigación judicial está prácticamente acabada y cerrada.

Según ha adelanta la Cadena SER, la magistrada ha dado su visto bueno a la petición, en la que será al menos la quinta ocasión en la que Alves preste declaración y presumiblemente cambie su versión de los hechos (que ya ha variado hasta tres veces anteriormente), y por ello la jueza ha fijado como fecha para la comparecencia el próximo lunes. Alves, además, llegará al juzgado desde la prisión de Brians 2, donde permanece en prisión preventiva desde su detención el pasado enero.

En su última declaración, como decimos, el ex del Barça ofreció tres versiones distintas: primero dijo que no conocía a la víctima; después que sí la conocía, pero que no hubo agresión, sino que él entró en el baño para hacer sus necesidades y que la joven se abalanzó sobre él; y finalmente acabó reconociendo que hubo sexo oral pero que fue consentido.

Más tarde, tras un recurso, su abogado rectificó y dijo que Alves mantuvo relaciones consentidas con la víctima y que si había dicho todo lo anterior era por miedo a que se descubriera una infidelidad. Por tanto, ahora sólo queda esperar para saber qué pretende con una nueva declaración el equipo legal del futbolista.