La Liga siempre tiene mucho mérito, pero...

Está Xavi empeñado estos días en lanzar un mensaje: ganar la Liga tiene mucho mérito. Al menos en tres ocasiones ha repetido y casi suplicado en sus últimas comparecencias públicas que se le dé valor a ganar una competición que dura 38 partidos, que premia al equipo más regular y que mide a los equipos de agosto a junio durante 10 intensos meses. El Barça ganará esta Liga de calle y eso, a veces, genera mucha menos celebración que hacerlo en el último minuto del último día. Es sorprendente pero es así: mejor un suficiente in extremis que un notable a falta de dos meses.

Este Barça ganará la Liga pero no será recordado como le gusta al Barça

Pocos peros se le pueden poner al futuro título del Barça. El borrón de este equipo, y es una mancha enorme, ha estado en Europa, y por supuesto en la goleada de la Copa ante el Madrid. Pero la Liga arroja cifras muy buenas, mucho mejores que la realidad del juego, de los partidos y del día a día del club. Este Barça ganará la Liga pero no será recordado como le gusta al Barça ser recordado cuando gana, y eso Xavi es el primero que lo sabe.

Quizá de ahí su insistencia. Su perseverancia en el qué y no en el cómo. La temporada será buena, pero no muy buena. Este equipo se lleva la Liga pero deja muchas incógnitas de cara al futuro: la plantilla no da para competir en Europa y la vuelta de Messi es una solución y un problema al mismo tiempo.

El problema del Barça no es el presente

Y todo esto sin saber lo que pasará en la Champions. Si el Madrid logra ganar la 15 el próximo 10 de junio en Estambul, el título del Barça será aún más pequeño por más que Xavi se empeñe en solicitar ese mérito. Es más, cada vez que Xavi se expresa así, sus enemigos toman nota y saben dónde está la herida a la que echarle sal.

El problema del Barça no es el presente, mejor quizá de lo esperado. Es el futuro deportivo, económico e institucional. La Liga es un motivo de celebración y es un título incontestable. Otra cosa es que ni ganando esta Liga podemos pensar que los castañazos europeos y coperos de los que habla el entrenador hayan servido para madurar un proyecto que está muy lejos de los grandes clubes con los que hace muy poco competía.