La queja de Xavi a las puertas de que el Barça gane LaLiga: "He oído que es la más barata de los últimos años"

Xavi Hernández terminó cabreado el encuentro del Barça ante el Girona de este lunes. El empate no gustó nada al técnico culé, al que ya se le vio con gestos de disconformidad durante el partido, pero aún menos haber "oído que esta era la Liga más barata de los últimos años". "Me sorprende y me enfada un poco", reconoció después en rueda de prensa.

"Estamos en la era 'post Messi', el club ha hecho un esfuerzo titánico para estar donde estamos y el equipo se deja piel", quiso recordar el exfutbolista, que al mismo tiempo restó importancia porque "no podemos controlar lo que se habla y hay que seguir trabajando".

El técnico culé criticó que da "la sensación de que cuando gana el Barça la Liga se valora menos", así como romper récords de puntos obtenidos. Aún así, quiso enfocarse en el vestuario y aseguró que "desde dentro lo valoramos muchísimo", aunque "todavía no hemos hecho nada y hay que ganarla".

Respecto al empate ante el Girona, Hernández consideró que "la falta de efectividad nos ha pasado factura", pues sus futbolistas lo han "intentado de todas las maneras y cuando generas tantas lo normal es acertar en una", aunque no fueron capaces de anotar.

Aún así, Xavi valoró que, "aunque son dos puntos perdidos", "estamos a 13 puntos" del segundo clasificado, el Real Madrid, que perdió su partido ante el Villarreal. "Es una situación de privilegio tal y como estamos", destacó.