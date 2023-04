Estela Somarriba: "Todavía amo mucho el tenis a pesar de que de lo que me ha hecho sufrir"

Tan solo cuatro años tenía Estela Somarriba (Madrid, 1998) cuando descubrió su pasión por el tenis. Empezó con una pequeña raqueta y una pelota compitiendo contra sí misma, en la puerta de la cocina de su casa. El paso de los años no difuminó la ambición de alcanzar su sueño, ser tenista profesional. A los siete años empezó a competir a nivel nacional, poco a poco dio el paso a torneos internacionales y a los veinte logró el hito que ningún tenista español había conseguido antes en la historia, alzarse con el título de campeona de la NCAA (la liga absoluta estadounidense).

Fue entonces, cuando había dado todos los pasos para saltar al circuito profesional y había conseguido instalarse en el top 600 en apenas cuatro torneos, cuando una grave lesión de muñeca detuvo su imparable avance. Tras casi dos años de operaciones, trabajo de gimnasio y mucha paciencia, Estela, una de las jugadoras más prometedoras de nuestro país, decidió colgar la raqueta. Ahora repasa los desafíos que vivió, el momento de la dura decisión, y los retos que le depara ahora la vida fuera de las pistas en una charla con 20 Minutos.

¿Cómo está?Estoy bien, los últimos 2 años han sido años difíciles, complicados, de muchas decisiones... pero creo que he sabido gestionarlo y estoy orgullosa de cómo he sabido pasar página.

Día 16 de marzo, publica un comunicado en tus redes... es el último día de su carrera ¿Cómo vive esas horas?Yo ya había tomado la decisión bastantes semanas atrás al ver que no me recuperaba de mi lesión de muñeca y al saber que, con las alternativas que tenía, era improbable que pudiera seguir jugando. Una parte de mí pensó en publicar eso unas semanas antes, era mi instinto y creía que estaba haciendo lo correcto, pero de repente te llega un pensamiento por la noche y te preguntas, ¿y si me curo? Al final llegó un punto en el que me dije: 'tienes que ser valiente y asumir la situación, aceptarla aunque duela'.



Ahora que lo ha podido 'masticar' ¿Se arrepiente de alguna decisión que tomó durante todo el proceso?Al final uno siempre toma las decisiones con toda la información que sabe en ese momento. Fui a los mejores doctores, tuve a los mejores entrenadores, a los mejores fisioterapeutas... al final tienes la conciencia tranquila de que has hecho todo lo que estaba en tu mano. A veces las cosas no salen bien y no sirve de nada lamentarse, es fácil decir las cosas a toro pasado... Yo no me puedo reprochar nada.



Es una historia muy dura y muy reciente, pero habla de ella con mucha naturalidad, ¿cómo ha sido el trabajo de aceptación?Pues es algo en lo que he trabajado y que me gusta transmitir. Ha sido una mezcla de mi personalidad, de no lamentarme y saber pasar página, y de lo que he ido aprendiendo en estos dos años de momentos en los que te cuesta ver la luz. Al final volvemos al principio: lo único que te va a salvar de esta situación es ver el lado positivo por mucho que cueste.

Yo no me puedo reprochar nada.

Estela Somarriba. Estela Somarriba.

¿Cuál diría que ha sido el lado positivo de esa lesión?Lo más positivo es que me he dado cuenta de lo de la fortaleza que tengo y que mis objetivos han seguido ahí a pesar de todo, a pesar de las operaciones, las infiltraciones, las consultas, las dudas... es algo de lo que estoy orgullosa. Y, por otro lado, el hecho de darme cuenta de que hay muchas más cosas aparte del tenis que hago francamente bien, es importante también darse cuenta de que no todas tus habilidades dependen del tenis.

¿Cómo se trabaja en una lesión que constantemente rompe los plazos?Es muy diferente una lesión que te tiene parada un mes, dos, o incluso seis y de la que sabes el diagnóstico y el tiempo, porque pones la cuenta atrás y te alimentas de esa fecha. La incertidumbre es lo que peor se lleva porque tienes que encontrar motivación en otras cosas que no son el volver a jugar. Hacer una repetición mejor en el gimnasio, agarrar la raqueta y sentirte bien, tener menos dolor cuando el fisio te hace cierto movimiento, ahí es donde ves progreso. Lleva tiempo y tienes que encontrarle disfrute al proceso, y por imposible que parezca, se pueden sacar muchas cosas positivas.

Lo más positivo es que me he dado cuenta de lo de la fortaleza que tengo.

¿Sufrió antes alguna lesión tan complicada?Tuve una lesión cuando tenía 17 años, fascitis plantar, que me tuvo fuera de las pistas ocho meses, pero la tuve en el momento de transición cuando tuve que decidir si iba a Estados Unidos. Lo llevé lo diferente manera porque había más cosas que me llenaban el día, yo ahí no estaba siendo tenista al 100% porque todavía era una jugadora en edad juvenil.



Y la muñeca le frenó justo cuando había dado el salto al circuito profesional...La lesión me vino de un día para otro, durante un torneo en Gran Canaria. Empecé a tener un dolor muy fuerte en mi muñeca izquierda, en el momento en el que pegué mi primer revés esa mañana las lágrimas se me cayeron de los ojos. Yo tolero bien el dolor y, cuando mi cuerpo reaccionó de esa manera, es porque realmente estaba sufriendo algo que no podía soportar.



Estaba sufriendo algo que no podía soportar.

Pero terminaste ese partido...Yo nunca me he retirado de un partido de tenis, soy de las que tira hasta el final, entonces bueno, sin saber como terminé, y gané, y al día siguiente me fui a Madrid a hacerme las primeras pruebas. Yo era la primera que estaba calmada al principio porque siempre hay que confiar tu físico y en que estás preparada para afrontar muchos partidos, pero en el fondo tenía un poquito de miedo porque era un dolor realmente insoportable.

¿Con qué se queda de su breve paso por la élite?A mí me gustó mucho el circuito el poco tiempo que estuve compitiendo después de terminar mi etapa universitaria. La verdad que fue buenísimo, porque me vi con mucho nivel, me vi disfrutando, viajando y luchando con las mejores.

Tenía una mentalidad de campeona, y eso se reflejaba mucho en mis partidos.

Y eso que en Estados Unidos llegó a lo más a alto, es la única española que ha ganado el título de la NCAA.Sí, español y española, estoy muy contenta por ese logro. Fue un momento especial de mi carrera porque yo fui a Estados Unidos sin saber qué me esperaba, sin conocer el sistema y la verdad es que me encantó la competición de la liga universitaria. Para mí era un objetivo ser campeona nacional, había llegado a semifinales en mi primer año y cuando lo conseguí fue un sueño hecho realidad, me abrió muchas puertas.



Estela Somarriba. Estela Somarriba.

Muchos tenistas españoles prueban suerte allí y muy pocos llegan a la élite como lo hiciste tú ¿Cuál es la clave?Es cierto que es muy importante el tipo de universidad a la que te vas, debes ir a un sitio que encaje contigo con tus objetivos, con tu estilo de vida. Yo creo que aproveché especialmente bien el tiempo allí, tenía una mentalidad de campeona, de ir a por todas, y eso se reflejaba mucho en mis partidos.

Sigo jugando por diversión... Quién lo diría.

¿Qué camino empieza ahora? ¿Seguirá vinculada al mundo del tenis?Estoy todavía definiéndolo. Los tenistas pensamos que el tenis es todo tenido para nosotros, y aunque estudiemos y podamos tener un plan b, hasta que no te llega la ocasión de decidir no sabes. Voy a estar ligada cien por cien a la industria del deporte porque me apasiona y porque creo que puedo crear valor en empresas que están invirtiendo en ella. Agencias deportivas, patrocinios, marketing... son algunos temas que me llaman la atención.

Entre todos los deportes está el tenis, claro. Todavía amo mucho este deporte, a pesar de que de lo que me ha hecho sufrir le debo mucho. Me encanta, siempre me encantará.



Además de la faceta más empresarial, ¿se ve como entrenadora?Al final lo que mejor sabemos hacer es jugar al tenis y también sabemos enseñar porque nos han enseñado a nosotros. No lo descarto y creo que lo puedo complementar con otra profesión, y aunque mi enfoque siempre estará más ligado a la parte empresarial, las puertas siempre están abiertas a entrenar.