La enseñanza que Jon Rahm aprendió del libro de Nadal y que aplicó para ganar en el Masters de Augusta

Jon Rahm conquistó este domingo el Masters de Augusta por primera vez en su carrera y se convirtió en el cuarto español de la historia en lograrlo, un hito antológico que alcanzó aplicando la filosofía de Rafa Nadal. Y es que, tal y como confesó en la posterior rueda de prensa, el golfista recordó una lección del tenista que leyó en su biografía cuando tocaba el triunfo con la yema de los dedos.

El español desveló este detalle justo después de su triunfo, al ser preguntado sobre el momento en el que empezó a saborear la posibilidad de alzarse con el título. "No me quería adelantar, pero cuando pegué el tercer golpe del 18 que sabía que la había dejado cerca, ya he dejado que mi mente se fuera. Casi me pasa en el 17 cuando llevaba cuatro golpes de ventaja, pero luego le pegué al árbol (risas). No quería creérmelo hasta que era ya algo fijo", explicó.

Y, a continuación, repasó sus pensamientos en ese momento crucial del torneo, en el que justo se le iluminó una idea relacionada con una lectura previa: "Leyendo el libro de Rafa Nadal, cuando habla de aquella final de Wimbledon en 2008 con Federer, cuenta que pega un gran golpe y se puso un punto arriba en el tie break. Dice que es la primera vez que se dejó pensar en la victoria. Era el cuarto set. Y luego perdió los dos o tres puntos siguientes y fueron a un quinto set. Y explica cómo el permitirse pensar en la victoria fue lo que le hizo perder esa manga".

"Hay pensamientos de ganar que van a venir a la mente, pero no hay que perderse en ellos y mantenerse en lo que es importante en el momento", resumió Rahm la enseñanza extraída del esa lectura.

La felicitación de Rafa Nadal

Tras su triunfo, el propio Rafa Nadal -amante declarado del golf- felicitó en redes sociales al español por su triunfo en tierras estadounidenses. "¡Enhorabuena, campeón, enhorabuena, maestro! ¡Una vez más has demostrado lo grande que eres!", fue el mensaje de felicitación por un éxito en el que, de alguna manera, él tuvo algo que ver.