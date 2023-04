La inspiración de Rahm en Seve Ballesteros que le ha llevado a lo más alto en Augusta: "No sé dónde estaría sin él"

"No sé dónde estaría sin él", ha confesado Jon Rahm sobre la importancia de la figura de Seve Ballesteros en su victoria en el Masters de Augusta. "Hacerlo en el 40 aniversario de su victoria, en su cumpleaños, en el domingo de Pascua, es increíblemente importante para mí", aseguraba tras ponerse por primera vez la icónica chaqueta verde.

La inspiración del vizcaíno en el legendario golfista español no ha sido un secreto durante el primer 'major' de la temporada, el sexto que se suma al palmarés español. "He vuelto a ver muchos vídeos de ediciones anteriores", reveló este pasado martes, cuando también anunció ser "muy consciente" de que se cumplían cuatro décadas de la segunda victoria de Ballesteros en Augusta.

Su emoción al abrazarse con José María Olazabal (vencedor en las ediciones de 1994 y 1999) demostró lo significativo que era para él coronarse donde lo consiguió su gran referencia. "Tenía que ser hoy", le dijo el exgolfista mientras Rahm asentía. "Sé que Ballesteros me animaba", llegó a admitir después de su triunfo.

El momento con su mentor, uno de sus ídolos.



"No me acuerdo todo lo que me dijo", dijo sobre su conversación con Olazabal, desvelando sólo un pequeño detalle: "Me dijo que es el primero de muchos más", aseguró antes de confesar que "si la conversación hubiera durado más, ambos terminaríamos llorando".

El león de Barrika, además, consideró que "aquí hay algo especial para españoles", algo que le hace pensar "que es nuestro destino jugar bien aquí". Por eso, "me gusta que se repita la historia" reveló tras calcar la hazaña de Sergio García, José María Olazabal y Seve Ballesteros. "Es un honor para mí", confesó Rahm tras alzarse como el primer español en ganar el Masters de Augusta y el US Open.