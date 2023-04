Chukweze deslumbra al Bernabéu: "Algún aficionado del Madrid lo ha celebrado"

Otra estrella brilló este sábado en el Santiago Bernabéu. No fueron ni el Balón de Oro Benzema, ni Rodrygo, ni tampoco Vinícius, que volvió a llenar de magia su estadio, sino Samu Chukwueze para darle la victoria al Villarreal (2-3) ante el Real Madrid.

El nigeriano se salió en un escenario del calibre del campeón de Europa para llevarse de vuelta a Castellón dos goles, la jugada que provocó el tercero y un Submarino Amarillo que ya amenaza la cuarta plaza de la Real Sociedad que da acceso a la Champions el próximo año.

Volvió loco a Nacho durante todo el partido, pero no sólo a él, también al resto de la defensa. Así llegó su primer gol, el del empate a uno, al borde del descanso: leyó a la perfección el hueco que dejó la salida de Alaba, que no supo (o no pudo) cubrir del todo Tchouaméni, pues Rüdiger también estaba fuera de posición, recibió en la media luna del área y sólo el central español pudo salirle al paso, pero cayó en un amago espectacular que le dejó fuera de combate.

Con tres víctimas por el camino, se encaminó hacia Courtois, que también cayó en su trampa y se dejó caer al lado contrario mientras Chukwueze reventaba la red a su derecha.

El empate a dos nació de igual forma en sus botas. Esta vez pisó área desde el costado derecho y atrajo a Nacho y Ceballos. Ninguno de los dos se atrevió a entrar en contacto con él y zigzageando los dejó atrás para poner un balón perfecto a Manu Trigueros, que se la dejó a Morales y no perdonó. Para el tercero, el nigeriano quiso un 'solo de guitarra': otra vez desde la derecha, se fue hacia dentro siguiendo el borde del área y la clavó en la escuadra sin contemplaciones.

"Ha metido dos golazos que incluso no sé si algún aficionado del Madrid también los ha celebrado", dijo su entrenador, Quique Setién, en rueda de prensa, donde aprovechó para apuntar que "el fútbol realmente es esto, esto es lo que a todos nos gusta ver en un campo de fútbol".

El técnico del Villarreal elogió a su futbolista y destacó que "tiene muchísimas ganas de aprender, es receptivo y trabaja mucho para conseguir lo que está consiguiendo", revelando que "muchos días cuando acaba el entrenamiento nos quedamos con él para trabajar en las finalizaciones como en el último gol". "La recompensa la vemos en días como hoy", aseguró.

"Hay que aprender mucho y practicar en los entrenamientos. El gol es de locos", dijo por su parte Chukwueze, que reveló que "es un sueño meter gol y ganar aquí" y se mostró "muy feliz por este partido". "En el futuro irá mucho mejor. Ahora tengo que aprovechar este momento y seguir mejorando", prometió para seguir dándole alegrías a la afición groguet.