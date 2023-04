Joaquín confía en la Champions para seguir un año más en el Betis

Joaquín Sánchez, ídolo del beticismo, se vuelve a encontrar ante la decisión de su vida, la de la retirada del fútbol profesional. El centrocampista andaluz retrasó el momento el pasado curso en el último suspiro tras la conquista de la Copa del Rey, y aunque el final de esta temporada parece estar marcado en rojo en el calendario, la Champions enciende su esperanza de seguir de verdiblanco.

"Desde el punto de vista futbolístico, lo digo de corazón, posiblemente sea el último año. Pero si decido irme y entramos en la Champions es para matarme" declaró hace algunos días el capitán, que resaltó que "hay que ser consciente de esto" antes de tomar la decisión definitiva.

Sus dudas llegan en un momento en el que ha vuelto a ganar protagonismo en el verde, cuando ha vuelto a centrarse al máximo en aprovechar sus oportunidades. "No quiero pensar más allá porque todo lo que sea eso y no centrarme en este momento luego lo voy a echar de menos".

El futbolista compartió, también recientemente en su docuserie, los complicados momentos de su decisión del año pasado. "Me dolía el alma al pensar que ya no iba a poder seguir disfrutando de lo que es el fútbol (...) Me emociono todavía porque son tantas cosas, tantos momentos, tantas vivencias", dice Joaquín Sánchez en la serie al rememorar su acertada decisión.