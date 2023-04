Cuentas pendientes entre Barça y Real Madrid en un Clásico con mucho más que una final de la Copa en juego

En el quinto y último Clásico de la temporada hay en juego una final... y mucho, mucho más. Llega el Real Madrid al Camp Nou (este miércoles, 21 horas) tocado por su mala trayectoria en la Liga y con la necesidad de sumar un gran título. Le queda también la Champions, pero la Copa del Rey es un camino más corto aunque se le haya complicado tras el 0-1 de la ida. Para el Barcelona, es la ocasión de asestar un golpe más a su eterno rival después de tres victorias seguidas que han reforzado el proyecto de Xavi Hernández, que sueña con el doblete.

El Barça le tiene tomada la medida al Real Madrid en los últimos partidos, una realidad que reflejan tres victorias que se produjeron en menos de dos meses. Primero fue en la Supercopa, donde los azulgranas fueron superiores (1-3). Después en la ida de la Copa, donde el equipo de Xavi supo sufrir para coger una interesante renta (0-1). Y finalmente en la Liga, en un partido que pudo caer para cualquiera de los dos lados y que dejó el título prácticamente decidido (2-1).

Estos tres resultados han dejado tocado al Real Madrid y, sobre todo, a Carlo Ancelotti, cuyo futuro ahora parece depender ahora de conseguir algún gran título. Y la primera oportunidad está en la Copa.

Los blancos llegan reforzados tras la goleada por 6-0 al Valladolid en la que brilló especialmente Karim Benzema, que marcó un hat-trick y es la gran esperanza blanca.

Se esperan retoques en el once de Ancelotti, que tendrá que decidir si apuesta por las vacas sagradas en el medio (Kroos y Modric) o por la energía que aportan Tchoauméni y Camavinga, brillantes ambos el pasado domingo.

"No habrá que volverse loco para marcar un gol", avisó Ancelotti en la previa, en la que no dio pistas de su once y recordó que el partido en el Camp Nou será largo.

Los problemas de Xavi Hernández llegan con las lesiones. Frenkie de Jong no se ha recuperado a tiempo, y su baja se une a la de Pedri en el centro del campo, un serio contratiempo para el técnico catalán, que tendrá que apostar por Sergi Roberto y Kessié para su ya habitual sistema con cuatro centrocampistas.

Arriba, menos dudas, con Raphinha en su mejor momento –Dembélé sigue de baja– y Lewandowski como mejor arma ofensiva. Ferran Torres y Ansu Fati tendrán que esperar su oportunidad en un duelo con muchas cuentas pendientes por saldar.