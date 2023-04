El contador no para de correr para Rafa Nadal, sus días fuera de las pistas se atropellan en el calendario y la incertidumbre sobre su reaparición desborda ahora la inquietud. El balear anunció este martes su ausencia en el Masters 1.000 de Montecarlo -que empieza este domingo 9 de abril-sin entrar en demasiados detalles. Era el torneo marcado en rojo después de un proceso de recuperación que parecía avanzar sin obstáculos, pero que ahora se alarga y vuelve a alimentar las teorías más catastrofistas.

77 días han pasado desde su último partido, el duelo ante Mckenzie McDonald en el Open de Australia en el que cayó derrotado y lesionado del psoas iliaco de la pierna izquierda. Tras abandonar cabizbajo el Rod Laver Arena, el propio Nadal anunció a través de sus redes sociales un proceso de recuperación de entre 6 y 8 semanas, ya son 10, y los mensajes trasladados por el propio tenista no son demasiado tranquilizadores.

El cálculo inicial era claro, poco optimista, pero claro. El español advirtió de que no llegaría a los dos primeros Masters 1.000 del curso, Indian Wells y Miami, y que enfocaría su regreso en el inicio de la temporada europea de tierra batida. Sin embargo, a pesar del estricto plan trazado, la falta de información empezó a transmitir desde el silencio un mal presagio, tanto fue así, que el propio Nadal se encargó de clamar las aguas con una publicación el 27 de febrero que demostraba sus avances sobre polvo de ladrillo.

Entonces regresó la emoción, quizás en cantidades desbordantes, cuando las buenas noticias difundidas por el tenista se mezclaron con la confirmación de su presencia en el Masters 1.000 de Montecarlo por el propio jefe de la organización del torneo, David Massey. Las expectativas entonces dejaron de apuntar a la posibilidad de su regreso, y se enfocaron directamente en sus posibilidades de luchar por un título que ha alzado en once ocasiones. De nuevo apareció Nadal para calmar las aguas, pero ahora en sentido inverso.

Así, el ganador de 22 Grand Slams pasó en esta última semana del "no sé cuándo volveré a jugar" al ''no me encuentro aún en condiciones de jugar con las máximas garantías'' con el que justificó este martes su ausencia en el Principado de Mónaco. Poca información sobre un retraso de plazos poco habitual en él, y mucho espacio para la incertidumbre en torno a su constantemente cuestionado futuro.

"Tenemos que ir a día a día y no adelantaré algo que después no podré cumplir; diré las cosas cuando las sepa realmente", especificó en declaraciones recientes que también ponen en duda su participación en el Conde de Godó, torneo ATP 500 inmediatamente posterior al de Montecarlo.

El calendario de la gira europea de tierra batida ·Rolex Monte-Carlo Masters (9-16 de abril)

·Barcelona Open Banc Sabadell (17-23 de abril)

​·Mutua Madrid Open (26 de abril-7 de mayo)

​·Internazionali BNL d’Italia (10-21 de mayo)

​·Roland Garros (28 de mayo-6 de junio)

Roland Garros, el posible 'deadline' de su decisión

La cuestión de la cercanía de su retirada ha sido diseccionada hasta la saciedad por el propio Nadal en numerosas entrevistas y, en último término, solo él conoce sus objetivos reales y su capacidad de luchar por ellos. Eso sí, de sus declaraciones y de las de su entorno, especialmente de las de su tío Toni, se extrae que el objetivo primordial es volver a luchar por Roland Garros.

Quizás sea ese el límite para un hombre empeñado en ampliar una gesta, la de seguir aumentando la cuenta de Grand Slams, que hace tiempo que empezó a parecer inalcanzable. Aunque también el 'travieso' destino ha querido que los Juegos Olímpicos de París 2024 se lleven a la Philippe Chatrier - la pista central de Roland Garros- la disciplina de raqueta, que no se juega en tierra batida desde la edición de Barcelona 92'. Se esperan meses decisivos para el rey de la tierra.