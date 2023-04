Otra baja para Montecarlo: Carlos Alcaraz no jugará en el primer Masters 1.000 de la gira de tierra batida

Por si no fuera poco la baja de Rafa Nadal para el primer Masters 1.000 de la temporada de tierra batida, Carlos Alcaraz también ha confirmado que no estará en la pistas de Montecarlo tras acabar el Miami Open con problemas musculares: ''Terminé mi último partido en Miami con molestias físicas y no podré ir a Montecarlo".

El murciano finalizó el encuentro ante Sinner en el Open de Miami con numerosos calambres que fueron clave para el devenir del partido. Sin embargo, nadie esperaba que el tenista español volviese a recaer de una lesión muscular que lo apartase del primer torneo de la tierra batida.

