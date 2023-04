El futuro de Rafa Nadal se complica y no competirá en Montecarlo: ''No me encuentro en condiciones de jugar"

Cuando todo hacía indicar que Rafa Nadal volvería a las pistas sobre la arcilla de Montecarlo, el manacorí ha confirmado oficialmente que será baja para el primer Masters 1.000 de la temporada de tierra batida: ''No me encuentro aún en condiciones de jugar con las máximas garantías''.

Hace unos días, el tenista español preocupó al mundo del tenis tras unas declaraciones donde ponía en duda su presencia en Montecarlo: ''No sé cuándo volveré a jugar, esa es la verdad. Estoy en una fase de incrementar el trabajo, si supiera cuando voy a volver lo diría, pero no lo sé", sentenció Rafa.

La lesión en el psoas iliaco que sufrió en el Open de Australia parece que le está dando más problema de lo previsto y así lo ha reflejado en un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter: ''Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Monte Carlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto'', explicó el español.

Tras bajarse del primer torneo de tierra batida, el futuro de Rafael Nadal se complica y deja dudas sobre si llegará en óptimas condiciones a su Grand Slam favorito, Roland Garros. No obstante, hay cierta esperanza de que vuelva más pronto que tarde tras ver cada entrenamiento del español sobre sus canchas de la Rafa Nadal Academy: ''A Rafael lo vi entrenar el otro día y está a un buen nivel'', comentó un optimista Toni Nadal.

Sin embargo, el ganador de '22' grandes lo ha tenido que ver muy claro para no competir en uno de sus torneos ''favoritos'' y aplazar su regreso durante unos días más. Aún así, el objetivo prioritario del número 14 del ranking ATP sigue siendo el mismo: llegar al cien por cien para el 28 de mayo del 2023, fecha dónde comenzará la defensa de Roland Garros.