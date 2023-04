La marihuana llega a la NBA: no habrá sanción para los jugadores que la consuman

La decisión traerá polémica pero sin duda se puede considerar histórica. La NBA ha firmado un convenio colectivo que se prolongará durante siete años y que, en su decisión más llamativa, legalizará el consumo de marihuana y no habrá sanción para aquellos jugadores que la consuman.

La decisión era largamente esperada por alguna de las grandes estrellas de la competición, como Kevin Durant, que nunca ha tenido problemas en defender su consumo: "Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la probarás. La marihuana solo es marihuana, no hace daño a nadie. Ayuda y mejora las cosas. No es un debate".

El convenio firmado incluye además, como novedad, la introducción de un nuevo torneo, algo así como una Copa del Rey, que se celebraría a mitad de la temporada en una sede neutral, y cuyos partidos contarían para la clasificación de la temporada regular..