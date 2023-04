Ancelotti: "La selección brasileña me quiere y me hace ilusión, pero hay un contrato"

Carlo Ancelotti piensa en el próximo paso después del Real Madrid, y su siguiente etapa podría estar, tal y como se ha rumoreado en los últimos meses, en el banquillo de la selección brasileña. Así lo ha confirmado el propio Ancelotti en una rueda de prensa previa al duelo liguero del Real Madrid ante el Valladolid en la que ha confirmado la "emoción" por el interés de la canarinha.

"La realidad es que si me quieren, me encanta, me hace ilusión, pero hay un contrato que quiero cumplir", respondió en entrenador merengue en rueda prensa tras ser preguntado por una cuestión que no ha parado de resonar en los últimos meses.

Estas declaraciones suponen un cambio de guion en sus planes, pues parece que la oferta de la 'canarinha' le habría hecho replantearse sus planes de futuro. "Hoy no digo que después del Madrid me retiro", confirmo en la misma rueda de prensa, negando unas informaciones que sí hizo meses atrás.

Sigo hasta que el Madrid quiera. Noto mucho cariño del club. Estamos tranquilos todos

En cualquier caso, el entrenador zanjó cualquier duda de su marcha del Bernabéu a corto plazo. "Cada uno opina lo que quiere. Mi realidad es que quiero cumplir mi contrato, porque me gusta el Madrid (...) Es sencillo: no me sorprenden los rumores. Ni me preocupa. Sigo hasta que el Madrid quiera. Noto mucho cariño del club. Estamos tranquilos todos". sentenció.