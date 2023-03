La revolución que prepara la FIA: menos entrenamientos libres y más emoción en las carreras al sprint

En los últimos días, conforme se acercaba el Gran Premio de Australia, ha corrido como la pólvora entre el paddock de la Fórmula 1 la propuesta que se maneja entre los dirigentes del 'Gran Circo' para mejorar aún más el espectáculo de las carreras. Todo comenzó con la duda sobre la necesidad de tres sesiones de entrenamientos libres por fin de semana, y ha derivado en algo mucho más grande que podría cambiar este deporte para siempre.

En los últimos años, la Fórmula 1 y sus directores han tratado de mejorar el producto, su presentación y su atractivo, con el objetivo de atraer más público y de expandirlo más allá de Europa, sobre todo a Estados Unidos. De ahí nacieron las carreras al sprint que este año podremos ver en seis Grandes Premios distintos, y de ahí surgen ahora las nuevas medidas que la F1 quiere proponer.

Las tres sesiones de libres, en tela de juicio

Como decimos, todo comenzó con unas declaraciones de Stefano Domenicali, CEO de la F1, que admitió ser partidario de "la cancelación de las sesiones de entrenamientos libres, que son de gran utilidad para los ingenieros pero que no gustan al público". Una afirmación muy cierta en el pasado, no tanto este año, que además choca frontalmente con otra realidad: los pilotos de F1 tienen el triple de horas de entrenamiento que los de F3 y F2, que lo necesitarían mucho más al ser novatos.

Su opinión corrió como la pólvora por el 'pit lane' y no dejó a nadie indiferente. George Russell fue el primero en mostrarse de acuerdo con el patrón de la competición: "Obviamente, cuantos más entrenamientos hagas, más velocidad tendrás y más cómodo te sentirás con el coche. Estamos en la cima del mundo del motor y no quieres tener un coche en el que no se puedan hacer pruebas, pero con una sesión de 60 minutos, puedes desarrollar y mejorar muchas cosas. No creo que sea correcto que la Fórmula 1 tenga el triple de entrenamientos que la F3 y la F2. Deberían ser ellos los que tuvieran más práctica, también porque hacen menos carreras y no pueden probar tan a menudo".

Su compatriota Lando Norris coincidió en todo con Russell, y además incide en otro punto a tener en cuenta en esa decisión, el fomento del factor humano en la Fórmula 1: "Pasar de la FP1 a la clasificación directamente me encanta. Me pone bajo presión, pone un poco más a los ingenieros y entramos directamente en acción". Como es lógico, sin entrenamientos, o recortando las tres sesiones de una hora, los ingenieros y los pilotos dispondrían de mucha menos información, y así aumentaría la competitividad y la probabilidad de cometer errores.

En cambio, el vigente campeón del mundo, Max Verstappen, se mostró más reacio a cualquier tipo de cambio, e incluso molesto con los formatos actuales de la Fórmula 1: "No soy fan de la cantidad de carreras que hacemos hoy en día, y tampoco soy fan de cambiar todo el formato, sin sesiones de entrenamientos libres. Tienen que tener cuidado con no cambiar todo el ADN de la Fórmula 1. Creo que es importante que no jueguen demasiado con eso, porque entonces, por supuesto, en un momento dado se acabará".

"Me gustaba mucho ver la Fórmula 1 cuando era más joven y esperaba con impaciencia la carrera del domingo. Cuando se corren tantas carreras como ahora quizá se pueda recortar una sesión de entrenamientos, pero aparte de eso, no creo que haya que cambiar muchas cosas. Lo único que hay que tener en cuenta es que la parrilla esté más apretada y que haya menos diferencia entre los equipos, lo que hace que las carreras sean más emocionantes en general".

Lo que el neerlandés no añade a su acertada reflexión es que una de las mejores formas de apretar la parrilla y reducir diferencias es, precisamente, reducir la cantidad de información que manejan pilotos y sobre todo ingenieros. Es, desde luego, mucho más fácil hablar de una idílica parrilla igualada cuando tu monoplaza es un segundo por vuelta más veloz que el resto de tus competidores. En cambio, otros como Pierre Gasly o Lewis Hamilton se han alineado también con Russell y Norris.

Nuevas carreras al sprint y doble sesión de clasificación

Independientemente, ha sido la FIA la que ha tomado cartas en el asunto para introducir mejoras que ayuden a incrementar aún más la emoción de las carreras. Por eso, las carreras al sprint de los sábados, de las que apenas se han celebrado seis sesiones en estos dos primeros años desde su creación, sufrirán un cambio de formato a futuro que promete emociones fuertes, y que combina además la idea de reducir las sesiones de entrenamientos libres.

En concreto, la Fórmula 1 se plantea un nuevo formato para las carreras al sprint de los sábados. Los viernes se celebraría la única sesión de entrenamientos libres más una sesión clásica de clasificación directa para la carrera del domingo, con Q1, Q2 y Q3; los sábados se realizaría otra 'qualy', pero esta vez a una sola vuelta lanzada, sin margen de error, que serviría únicamente para la posterior carrera al sprint; y ya, los domingos, la carrera de siempre.

Un nuevo concepto que solventaría el principal problema de las sprint desde su concepción: la falta de emoción. Los pilotos, preocupados por no perder puestos para el domingo, casi nunca arriesgaban en la sprint para ganar posiciones, porque el castigo era mucho peor. Sin embargo, con este modelo, no tendrían nada que perder, y sí mucho que ganar, por lo que todos se podrían permitir tomar más riesgos de lo habitual. Además, las carreras al sprint seguirían limitadas a seis GPs a lo largo del año, no como las de MotoGP que se repiten este año en cada circuito.

La propuesta de Liberty Media (impulsora inicial de las carreras al sprint) requeriría una modificación en el reglamento, con 28 votos a favor de los 30 con derecho en la Comisión de la Fórmula 1, por lo que al menos 8 equipos de la parrilla deberían estar de acuerdo, aunque aún quedan flecos sueltos por definir, como el reparto de neumáticos. Mientras, Domenicali sueña con poder estrenar el nuevo formato ya en Bakú, en el Gran Premio de Azerbaiyán, el primero con carrera al sprint de este año.