Agüero asusta a Ibai Llanos en un directo: "Creo que me agarró una mini-arritmia"

Sergio 'Kun' Agüero dio un susto durante un directo en Twitch con Ibai Llanos en la madrugada de este jueves al llevarse la mano al corazón y confesar que podría estar sufriendo una arritmia.

El exfutbolista, mientras hablaba tranquilamente con Ibai y sus seguidores, colocó su mano en la parte izquierda del pecho -a la altura del corazón- y detuvo, durante unos segundos, la conversación con Ibai después de este episodio cardíaco.

"Creo que me agarró una mini-arritmia", sentenció el Kun. Ibai, sorprendido, le preguntó: "¿Qué? ¿ahora mismo?¿quieres que vayamos al médico?". El argentino, por su parte, se mostró tranquilo y respondió: "No. Tengo un chip y me lo va a detectar. Este mandaría la señal", concluyó.

Los seguidores del directo, sin embargo, se preocuparon por el argentino y pidieron a Ibai que llevase a Agüero al médico porque lo veían "raro": "Igual es verdad, Ibai, ¿estoy raro?", preguntó el exjugador del Manchester City.

El streamer no quiso correr ningún riesgo y decidió detener la emisión para que atendieran al Kun: "Llamamos al médico, es tarde y vamos a parar. Mañana os cuento lo sucedido", finalizó.