La 'era De la Fuente' empieza de la peor manera: una mala puesta en escena, nula autocrítica... y Luis Enrique entra en escena

Algo más de tres meses y medio después de la dura eliminación en los octavos de final del Mundial, España inauguró una nueva era marcada por el cambio de seleccionador y una ruptura total en casi todos los sentidos con la anterior etapa. Y el estreno no ha ido para nada como se esperaba: De la Fuente se estrenó con una goleada ante Noruega, pero el batacazo en Escocia lo ha eclipsado todo y ha echado abajo todas las esperanzas e ilusiones que había en torno a la selección española. Y justo el día después del batacazo en Hampden Park fue el elegido por Luis Enrique para romper su silencio y pasar alguna factura pendiente.

El 2-0 en Glasgow ha sido un varapalo que nadie esperaba, más tras un estreno interesante con un 3-0 ante Noruega algo engañoso pero que parecía anunciar un nuevo estilo que podía dar muchas alegrías al fútbol español.

Solamente dos partidos han sido suficientes para que las críticas arrecien con dureza hacia el equipo nacional, con Luis de la Fuente como principal objetivo. Sus decisiones, radicalmente contrarias a las de su predecesor, causaron furor entre los que añoraban cambios, y ahora han provocado un aluvión de mofas, especialmente entre los más partidarios de Luis Enrique.

Más allá de filias y fobias, su decisión de cambiar a casi la totalidad del equipo de un partido para otro acabó siendo catastrófico. Solo Kepa, Rodri y Mikel Merino repitieron en una revolución difícil de entender, más en un proceso que debería ser fundamentalmente el de formar un equipo, consolidar una idea, aprender automatismos y establecer roles.

La ausencia de autocrítica también ha llamado y mucho la atención. "Estoy satisfecho porque veo una idea reconocible", afirmó el seleccionador, que incidió en ver el lado positivo. "El partido ha ido por donde lo habíamos planteado, un partido complejo y difícil, pero hemos desarrollado lo que habíamos preparado", añadió. "El plan lo han seguido los jugadores y hemos tenido ocasiones que nos podían haber metido en el partido", insistió el técnico.

En la misma línea se expresó Rodri. "Para nada dudas, no queremos empezar ya con las dudas por favor porque estamos trabajando, intentándolo y se han hecho muchas cosas bien", se defendió el centrocampista. "La sensación es de un día que lo haces bien pero no termina de entrar", sorprendió el del City.

Y unas horas después de la derrota, Luis Enrique rompió su largo silencio, de más de tres meses. "Parece que voy a hacer una entrevista justo después de que pierda España, pero nada más lejos de la realidad", aseguró el asturiano, que como siempre no se mordió la lengua.

Si la anterior vez eligió para hablar, tras el Mundial, unas horas después de ser presentado Luis de la Fuente, esta vez coincidió con la primera derrota del nuevo seleccionador. ·"Sé que ha habido lo de siempre, alimañas y buitres aprovechando su segundo de gloria, a mí me da igual. Yo me siento muy orgulloso de mi etapa de seleccionador. Cometí muchos errores. No me interesan debates, son gratuitos, hechos por personas con una falta de conocimiento e información brutal", contestó el exseleccionador al ser preguntado por una frase de Iago Aspas sobre que antes no h