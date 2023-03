Luis Enrique responde a Aspas: "Sé que ha habido alimañas y buitres aprovechando su segundo de gloria, a mí me da igual"

Luis Enrique, exseleccionador nacional, compareció este miércoles ante los micrófonos de Cadena Ser Gijón en una entrevista en la que tocó todos los palos. Habló de la selección española sin pelos en la lengua un día después de la debacle en Hampden Park, de la posibilidad de asumir los mandos de la selección brasileña e incluso de la actualidad del equipo de sus amores, el Sporting de Gijón.

El asturiano, acostumbrado a no dejarse nada en el tintero sin temer las reacciones, comenzó con su opinión sobre el comentado "plan b", expresión que utilizó el delantero Iago Aspas para referirse a la falta de alternativas en la España de Lucho. "Sé que ha habido alimañas y buitres aprovechando su segundo de gloria. A mí me da igual. Me siento muy orgulloso de mi etapa como seleccionador y muy satisfecho de lo que hice. Claro que cometí errores; solo faltaría", reconoció.

Es lógico que la selección siga otro camino.

El hombre que lideró a La Roja en la Euro2020 y en el Mundial de Qatar opinó sobre los cambios en el equipo que él dejó hace tan solo unos meses, y que el martes recibió una dolorosa derrota ante Escocia por 2-0. "Es lógico que la selección siga otro camino. Cada persona tiene su camino", comentó en referencia al estilo de su sucesor, Luis de la Fuente.

Ahora sin equipo, Luis Enrique también habló de su futuro en los banquillos, en los que aspira a dirigir a un conjunto capaz de "luchar por los títulos". Confesó haber recibido ofertas de selecciones, y no precisamente de la brasileña, a la que se le ha vinculado en los últimos meses aunque en su opinión él no es el candidato adecuado para el puesto. "No me veo; no creo que sea el perfil de entrenador que encaja más ahí. No me ha llamado nadie de Brasil", desveló.

Sigo más la liga inglesa que la española, me gustaría ir allí

Eso sí, aunque prefiere tomar las riendas de un club, aclaró que no rechaza la posibilidad del volver al fútbol de naciones. "No lo descarto, pero tendría que ser alguna muy potente. He tenido alguna oferta, igual que no he tenido ofertas de ningún equipo", señaló al respecto.

En cualquier caso, Lucho tiene claro cuál es su sueño, liderar un banquillo inglés. "Sigo más la liga inglesa que la española. Me gustaría ir a trabajar allí. No me veo en la Premier porque no iría a cualquier equipo; me gustaría ir a alguno que aspirara a cosas importantes y hay muchos entrenadores".

El Sporting perdió una oportunidad maravillosa

Por último, fue preguntado por la posibilidad de volver a casa para entrenar al Sporting, una opción que aseguró no contemplar por el momento. "En este momento, no. ¿En algún momento? Nunca se sabe. Quizás en 5-10 años", dejó caer un hombre que no dudó en lanzar un mensaje al club al indicar que "perdió una oportunidad maravillosa de para demostrar confianza en el Luis Enrique entrenador sin ninguna base".