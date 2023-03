El método desconocido de Alcaraz para motivarse antes de jugar

Indian Wells y Miami han sido testigos de una de las mejores versiones de Carlos Alcaraz para recuperar el número 1. Sobre las pistas estadounidenses, el tenista murciano se ha mostrado siempre muy concentrado y seguro de su juego, y es que tiene un método desconocido para motivarse antes de jugar.

Después de vencer a Tommy Paul (6-4 y 6-4), bestia negra de los españoles en los últimos torneos, para clasificarse a los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami, el español ha revelado que canta "muy fuerte" junto a su equipo las canciones de la película Rocky.

"Siempre me acuerdo de las películas de Rocky, de todas las canciones de Rocky. Cada día de partido, en el coche pongo tres canciones de Rocky, como Eye of the Tiger", ha confesado el de El Palmar Alcaraz al acabar su partido de octavos contra el estadounidense.

El tenista ha matizado que "las cantamos con mi equipo, muy fuerte", porque "es algo que me motiva mucho" antes de saltar a la pista, ha explicado, antes de dar la clave de su victoria contra el norteamericano: "No ataqué todo el tiempo".

"Lo hice bien en la red, bien con la derecha, con el revés, con el servicio, hice un partido muy completo", ha considerado, reconociendo que "hoy estaba más relajado", mientras que "en Montreal estaba más nervioso". "Estoy feliz con la forma en la que he jugado, lo pasé bien, sonreí todo el tiempo", ha concluido.

Además, ha destacado que le une una gran amistad con Paul fuera de la pista y ha asegurado estar convencido de que se van a enfrentar "muchas más veces" en los próximos años.