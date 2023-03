España visita a Escocia en busca de más goles y buen fútbol en el segundo partido de la 'era De la Fuente'

El segundo partido de la 'era De la Fuente' será en un estadio mítico como Hampden Park. Escocia es el segundo examen de una nueva etapa que comenzó con un gran resultado y un juego que no convenció del todo, pero que dejó destellos esperanzadores.

Todo proyecto necesita, para sus inicios, buenos resultados, y el 3-0 ante Noruega da confianza en espera de que el buen fútbol acabe llegando, con el nuevo seleccionador tratando de imprimir su sello, uno bien distinto al de su antecesor. "Quizás antes teníamos demasiados jugadores del mismo perfil", reconoció Rodri en su rueda de prensa de ayer, dejando claro que hasta sus jugadores se han dado cuenta de que la España de De la Fuente nada tiene que ver con la de Luis Enrique.

Los cambios revolucionaron al equipo en el choque del sábado en La Rosaleda, un ‘plan B’ que quizás se echó de menos en el pasado Mundial. Con Joselu como protagonista, marcando dos goles en unos pocos minutos, el delantero del Espanyol y pichichi nacional de la temporada se perfila como una de las novedades para el partido de este martes en Glasgow.

Habrá cambios, y así lo dejó entrever el técnico riojano, ante dos partidos tan seguidos. Kepa es un fijo y la defensa será similar a la que salió ante Noruega, posiblemente con la entrada de Gayà en el lateral zurdo. Pero del centro del campo para adelante, se esperan cambios, con Ceballos, Fabián, Oyarzábal o Nico Williams con opciones de ser titulares, mientras que Joselu parece que es un fijo tras su doblete ante Noruega.

"No soy rehén de ningún sistema. Solo me siento atado al modelo y la idea, el sistema no me causa ningún estrés. Lo más importante es lo que queramos plantear en el terreno de juego a la hora de elegir los jugadores. Lo del sistema me preocupa menos que ser fieles a una idea", afirmó De la Fuente tras explicar que el 4-2-3-1 que usó ante Noruega puede sufrir modificaciones.

"Soy optimista porque vi a un equipo comprometido, implicado, ilusionado, es algo que me da confianza y mucha tranquilidad. Les veo con hambre de hacer algo importante y consolidar una idea, que estoy seguro de que tendrá un recorrido muy largo", dijo De la Fuente, que confía mucho en sus jugadores. "Todos son muy buenos, me cuesta muchísimo hacer la alineación. Es muy complejo hacerla con estos futbolistas, hay 25 jugadores top".

El rival de este martes, Escocia, es un conjunto complicado de batir cuando juega como local y que, en los últimos años, ha recuperado peso en el panorama internacional. Logró clasificarse para la pasada Eurocopa y se quedó a un paso de jugar el Mundial, pero perdió en la repesca ante Ucrania.

El conjunto británico, con un ranking similar al de Noruega, también ganó por 3-0 en su estreno ante Chipre. Una victoria muy similar a la española, pues también marcó pronto y un doblete de McTominay en el tramo final redondeó el resultado.

"La experiencia me dice que no hay rival pequeño, a nivel internacional la igualdad es máxima, tenemos que estar en la mejor de nuestras versiones en cada partido para tener garantías de ser primeros de grupo. Ningún rival va a ser fácil. Es un equipo muy intenso, muy agresivo, con un dinamismo muy alto", analizó De la Fuente sobre los escoceses.

Para España, una victoria supondría dejar muy encarrilado su billete para la Eurocopa 2024, aunque quizás lo más importante sea ganar en confianza de cara al siguiente compromiso internacional de la Roja, que buscará a partir del 15 de junio su primera Liga de Naciones en la Final Four, en la que se enfrenta a Italia en las semifinales.