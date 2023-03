Marc Márquez: "Es un sábado soñado, mañana espero estar delante"

Aunque había muchas dudas sobre su estado físico y sobre el rendimiento de Honda, que evidentemente no es competitivo, Marc Márquez ha protagonizado este sábado un regreso casi perfecto al mundial de Moto GP en el Gran Premio de Portugal. No sólo logró una pole milagrosa, sino que afianzó un tercer puesto en la primera carrera al sprint de la historia de la disciplina.

Por todo ello, el piloto español estaba exultante al acabar: "Lo que me llevo de hoy es confiar en mí mismo. La velocidad está, pero cuando te cuesta y te falta estás muy lejos de los de delante, y empiezas a desconfiar de tu propio potencial. La inyección de moral y confianza ha sido muy buena".

"Mañana costará un poco más, pero hoy hemos podido pescar algo. Parezco el mismo Márquez de siempre" celebró Márquez, que sabe que su moto no está a la altura de las Ducati o incluso las KTM y las Aprilia, pero que estando pleno de moral no hay quien le pare. Sufrirá en una carrera más larga, a 25 vueltas, pero todo puede pasar.

🔊 "Cuando estás muy lejos de delante, empiezas a desconfiar incluso de tu potencial".@marcmarquez93 habla en DAZN después de terminar tercero en la carrera al sprint #PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/HbZdUQxPL9 — DAZN España (@DAZN_ES) March 25, 2023

Además, el piloto catalán ha destacado que ya empieza a recuperar su auténtico estilo de conducción: "Necesitaba un invierno tranquilo, para prepararme. Llevaba dos o tres años prácticamente lesionado, y sí, te recuperas encima de la moto pero no es lo mismo. Este invierno hemos podido trabajar bien y eso hace que lo que antes me faltaba o lo perdía en algunos puntos, ahora puedo tirar de físico, cosa que antes no".

"Significa cambios de dirección más agresivos, entrar más fuerte en las curvas, todo esto no podía hacerlo, pero lógicamente aún nos falta" se explica el seis veces campeón de MotoGP. "Es un sábado soñado, pole y tercero en la 'sprint race', no estaba en nuestras quinielas para nada. En el tercer sector perdemos la moto y yo, pero estamos con los rápidos. A ver si mañana podemos estar delante, aunque en una carrera rápida será más difícil".

🔊 "Necesitaba un invierno tranquilo. Un invierno para prepararme. Lo que perdía en algunos puntos... tiraba de físico".



La fórmula era tan sencilla como tener paciencia para volver a ver a un @marcmarquez93 cerca de su mejor forma #PortugueseGP 🇵🇹#MotoGP 🏁 pic.twitter.com/DT2JH7wZfi — DAZN España (@DAZN_ES) March 25, 2023

Para acabar, desveló detalles sobre su relación con Honda, claves para entender su mejoría y su apuesta por un equipo incapaz de dar con la tecla desde 2020, justo cuando comenzó el calvario de lesiones de Márquez: "Hay mucha confianza, pero no es fácil decirle a un piloto que ha ganado tantas veces que cambie algo de su estilo de pilotaje, pero que haya tanta confianza es bueno".

"No voy a decir qué, pero me dijeron que hacía cosas mal, y esta mañana he salido concentrado a mejorar eso, y ya en la clasificación... vale todo", sentenció, sonriente y esperanzado de poder sacar el 110% de su moto este domingo para, al menos, minimizar daños y no caer del podio, como en la carrera al sprint.