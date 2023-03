Marc Márquez vuelve a lo grande y logra una increíble pole en Portimao: "No sé cómo lo he hecho, haciendo malabares"

Marc Márquez volvió a lo grande. El español ha conseguido la pole en Portimao, con récord de pista incluido, a pesar de las dificultades que ha tenido Honda para mejorar la moto de cara a esta primera prueba de la temporada 2023.

Marc consigue, así, su pole número 92 y la 64 en la categoría reina del motociclismo. En la primera tanda libre del sábado, Márquez no pudo dar con la tecla y logró un 16º puesto. Aún así, el ocho veces campeón, a la hora de la verdad, tiró de ''malabares'' y logró por dos veces el mejor tiempo de todo el fin de semana.

El catalán supo engancharse a la rueda de Bastianini en la única vuelta limpia que dio en la Q2 y batió por 0,064 a Bagnaia. Hay que recalcar que, tras el cambio de formato, esta pole 'vale por dos': saldrá primero en la carrera al sprint (esta tarde, 16:00h) y en la carrera de este domingo (15:00h).

"No sé cómo lo he hecho, haciendo malabares. Necesito a alguien delante. Es una habilidad. Si tienes un punto fuerte, lo tienes que aprovechar. No es lo más bonito. Cuando vas detrás, cierras los ojos y sigues. No es nuestra posición real, pero algo tienes ganado", sentenció un sorprendido Marc Márquez tras lograr una nueva pole, la primera del año.