NurPhoto via Getty Images

Marc Márquez es el mejor piloto de la actual parrilla de Moto GP. De hecho, es el mejor piloto de la historia de España (con permiso de Ángel Nieto), el que mandó a Rossi al retiro, uno de los mejores de todos los tiempos. Sin embargo, las recurrentes lesiones le han impedido demostrarlo estos últimos cuatro años, y como si del Fernando Alonso de las motos se tratase, la mala suerte se ha cebado con él en exceso a pesar de ser, con diferencia, el mejor de la competencia.

Por desgracia, esa mala suerte parece no haber abandonado al 8 veces campeón del mundo de motociclismo (6 de ellas en la máxima categoría) para este inicio del Mundial 2023. Prometía ser el año de su triunfal regreso a la pelea por el campeonato, a las victorias y los récords, pero el propio piloto español se ha encargado de descartar esa posibilidad tajantemente: "No soy candidato al título".

Ya no se trata de un tema físico, ni siquiera mental. Las caídas, las lesiones, la diplopía, las operaciones en sus brazos... todo eso ha quedado atrás, y el de Cervera está listo para medirse con los mejores, como siempre ha hecho. No obstante, ha sido su equipo, Honda Racing Team, el que ha dejado de estar listo. Lo hizo en 2020, cuando perdió a Marc durante todo el Mundial y llegó la pandemia para apretar aún más las cosas, y desde entonces no ha sido capaz de levantar cabeza.

Honda es incapaz de crear las motos competitivas con las que Márquez diezmaba fin de semana sí y fin de semana también a sus oponentes. Han sufrido mucho con el cambio en los neumáticos (ese mismo 2020) y todavía no han podido dar con la clave para solucionar su falta de agarre y tracción. Están detrás de todas las Ducati, y peleando con las Aprilia, y todo por no haber podido contar con un Márquez, aunque fuese al 50%, para que les ayudase a desarrollar el vehículo.

Por eso, aunque su triunfal regreso cueste más de lo esperado, en Honda se encomiendan a su salvador, a Marc Márquez. La esperanza es lo último que se pierde, y así lo cree el propio piloto catalán: "Lo vamos a intentar todo. En una temporada tan larga, de una carrera a otra, te traen dos cositas y tú cambias dos cositas y puede cambiar todo". Su talento, si él está al 100%, es tan diferencial que podría aupar el rendimiento de Honda, y darle opciones de pelear cosas importantes.

Lo primero, eso sí, es garantizarle a Márquez una temporada sin sobresaltos, en la que su salud física y mental esté equilibrada y bien cuidada. A partir de aquí, sólo queda esperar que el monstruo competitivo que es el de Cervera despierte y encuentre las prestaciones que busca en su moto. La actual parrilla, muy apretada pero sin un líder claro, ya tiembla pensando en su regreso. Parece una quimera, pero si logra dar pronto el primer aviso, todo puede pasar.

Lo cierto es que desde 2019, año en que Márquez ganó el sexto Mundial, ningún piloto ha repetido (Mir en 2020, Quartararo en 2021, Bagnaia en 2022). Nadie ha sido capaz de reclamar el trono de Marc como dominador absoluto de la categoría, y ahora que está de vuelta, nada ni nadie podrá detener al legendario campeón en su reconquista. El rey del motociclismo ha vuelto, y con él, los milagros existen.