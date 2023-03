Tebas arremete de nuevo contra la Superliga: "Los grandes clubes de Europa quieren mandar ellos solos en el fútbol"

Aunque el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ya tiene las manos llenas con todo lo relacionado al 'caso Negreira', nunca pierde la ocasión para atacar al proyecto de la Superliga, más frágil que nunca dado el distanciamiento entre Florentino Pérez, su principal impulsor, y Joan Laporta, su socio hasta hace poco más cercano.

"Todo lo que oigo de la Superliga son 'fake news' constantes. La gente se las va tragando. En el fondo la Superliga no es solo un concepto deportivo, sino que los grandes clubes de Europa, los que más facturan, quieren mandar ellos solos en el fútbol y a los demás darles un dinero. La liga española es un equilibrio, si solo mandasen los grandes clubes sería un desastre", advirtió Tebas sobre el proyecto auspiciado por la empresa A22 Sports Management.

Así se manifestó Javier Tebas en la presentación de la cuarta edición del ISDE Sports Convention (19 mayo), en una mesa redonda titulada 'La Sostenibilidad del Fútbol Europeo y la Superliga'. El presidente de la Liga criticó duramente a la Superliga, e insistió en sus quejas por tener un modelo de competición "cerrado" que no prima la "meritocracia", sino que es una "trampa".

Además, a su juicio, un modelo "que ha funcionado durante más de 20 años" no se debe cambiar: "No veo que sea el momento de cambiar nada. Hay que consolidar lo que hay y ver hasta dónde se llega. Ellos quieren llevarse parte del pastel. Son modelos tan diferentes que no hay negociación posible con la Superliga. No es negociable".

El responsable de la patronal de clubes también se refirió al "fracaso" de la presentación de la Superliga en los medios y destacó su estrategia para mitigar su impacto inicial: "La Superliga fracasa porque hubo gobiernos que tomaron decisiones rápidas. No fue porque Florentino hiciese una mala comunicación. Sabíamos que se iba a anunciar y diseñamos una estrategia a la que yo llame 'pinchar el globo'", evocó.

'Caso Negreira' y el daño a la reputación de la Liga

Dejado de lado el tema Superliga, Tebas también se refirió al "caso Negreira", catalogándolo como el mayor "daño reputacional" de la historia de la Liga: "Estamos en la fiscalía y aportamos todos los documentos, y a las 48 horas lo denunciamos en UEFA. La UEFA dice que cuando un país no puede actuar por lo que sea, en este caso por estar prescrito, ellos sí pueden".

Según Tebas, la Liga está atada de pies y manos por su propio reglamento y por la ley deportiva, pero también tiene muy claro que lo sucedida es intolerable: "Lo que está claro es que solo con la mera intención de adulterar una competición estás cometiendo un delito. Nuestra intención es que aclaren bien las cosas y que corresponda lo que sea. Nos da igual que sea el Barcelona o cualquier otro".

En este sentido, el máximo mandatario de LaLiga reconoció no haber hablado con el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aunque indicó que debe ser él que salga a dar la cara: "No he hablado con Laporta. El que tiene que hablar es él y dar las explicaciones oportunas al fútbol en general y a los aficionados. Debe aclarar por qué el Barcelona pagaba al vicepresidente de Comité Técnico de Árbitros".