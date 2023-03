Nacho rectifica sobre sus ausencias de la Selección con Luis Enrique: "Los motivos eran deportivos, que yo sepa"

La primera convocatoria de Luis de la Fuente como seleccionador nacional de España ha traído muchas sorpresas, negativas para algunos y positivas para otros, entre ellos Nacho Fernández. El 15 de octubre de 2018 disputó su último partido como internacional, y desde ese día perdió la confianza de Luis Enrique Martínez. Una vez fuera el asturiano, pasados cuatro años, regresa a la selección con evidente ilusión, pero con la frustración de haberse perdido torneos y partidos importantes.

Por eso mismo, Nacho dejó caer ciertos motivos ocultos de 'Lucho' para dejar de llamarle: "Siempre he trabajado para poder venir aquí, estoy en los mejores años de mi carera, lo estoy demostrando en mi club pero venir a la selección no es fácil, la competencia es muy grande. Vengo con máxima ilusión. Con Luis Enrique tuve la oportunidad de venir y por otros motivos dejé de hacerlo. No pasa nada porque esto es fútbol y es cuestión de gustos".

Sin embargo, vista la repercusión mediática que podría tener un reproche así contra el ex seleccionador, prefirió aclarar sus palabras, teniendo también el tema de su renovación con el Madrid pendiente: "Eso es pasado, pienso en el presente y estoy la ilusión de un niño pequeño. Los motivos eran deportivos que yo sepa, nunca he hablado con Luis Enrique, solo cuando vine a jugar con él. No quiero crear nada, no me ha llegado nada de ningún lado e imagino que fue deportivo porque nunca he tenido un problema con él y con ningún entrenador".

"Lógicamente estos dos o tres últimos años que he estado a un nivel muy bueno me veía capaz de estar en la selección, pero hay jugadores muy buenos y un seleccionador que tiene unos gustos" continuó su explicación Nacho, que no pudo determinar las "circunstancias" por las que dejó de ir convocado convocado con Luis Enrique.

"No depende de uno mismo, y no me gusta estar metido en el lío. Lo único que intento es rendir con mi equipo, sentirme importante, a nivel personal tenía la esperanza de haber vuelto con Luis Enrique pero son decisiones de seleccionador en las que no me puedo meter. Es una pena porque cuando estuve muy a gusto con él", sentenció el defensa del Real Madrid, zanjando cualquier debate posible.