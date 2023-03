La Selección rebaja las tensiones del Clásico: De la Fuente interviene para evitar una guerra como la de 2012

Comienza una nueva era en la selección española, la de Luis de laFuente, y el máximo responsable del equipo nacional está cuidando absolutamente todos los detalles tanto para romper con la anterior etapa como para que el ambiente sea perfecto en el equipo.

Los roces en los últimos Clásicos es evidente que no han pasado desapercibidos para el seleccionador. Dani Ceballos y Gavi, ambos sevillanos, las han tenido tiesas tanto en la final de la Supercopa de España como en el pasado partido liguero, con detalles poco deportivos en los dos lados.

En el Madrid-Barça del pasado mes de enero, ya con una clara victoria azulgrana, Ceballos trató de cogerle el balón a Gavi, que lo retuvo y se lo escondió. La reacción del madridista fue la de cogerle del pelo, mientras que el azulgrana le propinó un empujón.

El episodio debía de estar en la memoria de ambos, pues de nuevo tuvieron un encontronazo pese a que Ceballos apenas disputó algo más de 15 minutos. El utrerano le hizo una fea entrada a Lewandowski y Gavi se lo tomó como algo personal. Sin mediar balón, se dirigió al madridista y le propinó un empujón sin balón de por medio, impactando también con el codo en una acción en la que se jugó la expulsión. El VAR, por suerte para el blaugrana, decidió no avisar al colegiado del choque, De Burgos Bengoetxea.

Ambos incidentes habían sido apuntados por Luis de la Fuente, quien considera muy importante que el ambiente en la selección sea bueno, y el riojano les instó a ambos a hablar para solucionarlo. "El míster era consciente de que habíamos tenido nuestros más y nuestros menos. Nos dijo que lo habláramos, y es lo que hemos hecho", explicó Dani Ceballos este martes en una entrevista con el diario Marca.

"No tenía la suerte de conocerle. Somos de dos pueblos que están uno al lado del otro. Vive a 10 kilómetros de donde yo vivo. Ya sabéis cómo somos en el sur. Somos muy calientes. Está todo solucionando. Lo hemos hablado. Todo lo que pasa en el campo, ahí se queda", zanjó el jugador madridista.

En la mente de muchos todavía está en el recuerdo lo que sucedió en la selección española tras el verano de 2012. Los enfrentamientos y las polémicas de los Clásicos enturbiaron el ambiente en la Roja y De la Fuente no quiere que eso vuelva a suceder.

También Dani Carvajal se mostró conciliador con la otra polémica que sobrevuela la concentración, también con los duelos entre Real Madrid y Barça como protagonistas. El gol anulado a Marco Asensio por fuera de juego sigue dando que hablar, pero el lateral madrileño prefirió respetar la decisión tomada por el VAR. "El otro día se consideró que era fuera de juego y así lo aceptamos, no vamos a dudar del sistema en ningún momento", afirmó el defensa de la selección. "Al final nos tenemos que dedicar a jugar, intentar hacerlo lo mejor posible y no vamos a entrar en si es fuera de juego por poco o no, para eso están las personas indicadas", añadió Dani Carvajal.

El lateral quiso dejar de lado tanto el caso Negreira como los roces en el campo entre madridistas y culés –él tuvo un enfrentamiento tras el Clásico con el portero Arnau Tenas– e insistió en que hay que centrarse en la selección. «Del sistema no dudamos en ningún momento. El tema de los roces que puede haber en el terreno de juego no son más que roces en un partido de alta tensión entre dos rivales con un largo historial de partidos muy intensos. Una vez aquí, defendemos la misma camiseta, vamos en el mismo barco y pensamos en Noruega», finalizó.