Horario del Carlos Alcaraz -Medvedev: dónde ver Indian Wells en directo online o en tv desde España

Carlos Alcaraz, que superó en las semifinales al italiano Jannik Sinner, disputará en la madrugada de este domingo la final de Indian Wells ante el ruso Daniil Medvedev en un partido que puede tener premio doble para el español, que si gana volverá a ser el número uno del mundo.

El español sabía que tenía ante sí una gran oportunidad de arrebatarle la corona del tenis a Novak Djokovic, que no ha podido jugar el torneo al no serle permitida la entrada en Estados Unidos por no estar vacunado de la Covid-19, y no ha fallado. En un duro camino, se ha impuesto a Kokinakkis, Griekspoor, Jack Draper, Felix Auger-Aliassime y finalmente a Sinner para plantarse en la final.

Ahora, toca Medvedev en un partido que se presenta durísimo y antes del cual ambos tenistas se deshicieron en elogios con su rival. "Es prácticamente una pared: te devuelve todo, se mueve increíblemente bien, te saca bien, te pone todo a jugar, que al final eso también hay que saber gestionarlo", dijo el español sobre el ruso. "Él es increíble. Su increíble talento es difícil de comparar con el de nadie", dijo por su parte el eslavo.

Cuándo se juega

El partido entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev se disputará este domingo, justo después de la final femenina, que comenzará a las 21 horas. Así, el partido comenzará en torno a las 0.00 horas. El choque se podrá seguir a través de la plataforma Movistar.