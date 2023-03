La última prohibición de la F1 a los pilotos: "Ya no me veréis más así, ahora me limitaré a ver vídeos"

La Fórmula 1 es un deporte repleto de tradiciones, pero por desgracia, van desapareciendo poco a poco, engullidas por los nuevos tiempos, la modernidad, lo estricto y competitivo. Menos glamour, menos carisma, pero más profesionalidad. Por eso, la última decisión de la FIA apunta a que levantará ampollas en el paddock.

Una de esas tradiciones, que nos ha dejado imágenes tan icónicas como la de Fernando Alonso en moto, con su polo Renault, recorriendo a toda velocidad los circuitos en los que iba a competir, ya no podrán darse más. Ni siquiera los ciclistas podrán usar vehículos no motorizados para reconocer el asfalto de los trazados del Mundial, porque la FIA lo ha prohibido por completo.

Una decisión sin demasiado sentido, que además ha enfurecido y sorprendido a todos los pilotos, sin excepción. El sarcasmo de Charles Leclerc al enterarse resume perfectamente la situación: "Me he dado una vuelta con la bicicleta por la pista. Ahora no se puede. Ya no me veréis más. Ahora me limitaré a ver vídeos".

Una costumbre arraigada en la cultura automovilística del 'Gran Circo', asignada a los jueves, días en los que no se compite pero que servían a los pilotos para recabar información y coger sensaciones positivas para su conducción el resto del fin de semana. Nunca más se podrá ver, ya sólo caminatas interminables para sacar toda la información posible de los trazados antes de competir.