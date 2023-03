La mentalidad de un campeón: Alcaraz acaba con su 'bestia negra' y avanza a semifinales de Indian Wells

Ni el tenista que más se le ha resistido en su carrera fue capaz de interponerse en el camino de un Carlos Alcaraz decidido a volver a coronarse como número 1 del mundo. El murciano acabó con Felix Auger-Aliassime en dos incontestables sets (6-4 y 6-4) para meterse en las semifinales de Indian Wells y asegurarse los puntos que logró también el año pasado en el desierto californiano.

El día en el que más serio había que ponerse, en el que más concentrado en el juego tenía que estar, el español exhibió una mentalidad de campeón que le llevó a firmar uno de sus mejores partidos. "La diferencia ha sido el resto", explicó él mismo tras el encuentro, pues uno de los puntos fuertes del canadiense es su potente saque.

En los cuartos del torneo americano se topó con la mejor versión de Alcaraz, que le había tomado la medida y aprovechó "las oportunidades que he tenido", algo que no había hecho en los duelos anteriores ante Auger-Aliassime. Pero no sólo fue cuestión de haber recuperado su mejor nivel, si no también de haber jugado "muy suelto", sin "ninguna presión" añadida. Y eso que necesitaba meterse en semifinales para no perder la puntuación que consiguió el año pasado.

Hasta tal punto su mente se convirtió en su mayor aliada, que "he disfrutado al máximo, como es mi juego: subiendo a la red, haciendo dejadas, pegando grandes tiros", numeró. Así dejó un amplísimo abanico de puntos increíbles que parecían imposibles, pero no lo eran para el murciano, y enamoró al público de California.

No se llegó a atisbar la duda en la mirada del murciano, siempre alentado por su entrenador, Juan Carlos Ferrero, y eso le llevó a romper una estadística que le perseguía en sus duelos con el canadiense: no haber conseguido un solo break. Eso se acabó este viernes en el sexto juego.

Después, Auger-Aliassime volvió a conceder su saque al inicio del segundo set, pero se la devolvió a Carlos en su turno. Ni se inmutó el murciano, que mantuvo la cabeza fría para seguir desplegando el juego espectacular que finalmente le ha llevado a semifinales.

En la siguiente ronda le espera ya el italiano Jannik Sinner, que venció al vigente campeón, Taylor Fritz, en su duelo de cuartos. "Lo más peligroso que tiene Jannik es la presión que te mete en cada momento. Es un jugador que le pega muy bien a la bola, le pega muy fuerte, está intentando siempre pegar hacia delante. Y la exigencia de cada punto es lo más peligroso que tiene", avisó Alcaraz pensando en su próxima prueba de fuego en su camino a la cima.