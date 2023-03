La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha emitido este jueves un comunicado en el que confirma que "se ha personado en el procedimiento" abierto contra el FC Barcelona por el 'caso Negreira' ahora que ya ha sido admitida la denuncia de la Fiscalía, y ha remitido un informe del asunto a la UEFA.

Se una de esta manera a LaLiga, a la que el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona aceptó como acusación particular al acoger la demanda, al Real Madrid, que se personará como "parte perjudicada" cuando se abra el caso a estas partes, y al Consejo Superior de Deportes, que, si bien anunció que se personaría, aún no lo ha hecho oficialmente.

El organismo rector del fútbol en España ha informado también de que "analizada la situación, ha remitido al director de Integridad de la UEFA el informe del departamento de Integridad de la Federación y toda la documentación que da sustento al escrito" en relación con la investigación de los pagos de la entidad blaugrana al exvicepresidente del CTA, José María Enríquez Negreira.

Las palabras de Tebas

El presidente del campeonato nacional, Javier Tebas, anunció 24 horas después de que saliese a la luz que la Fiscalía investigaba al Barça que LaLiga se presentaría como acusación particular si el asunto llegaba los tribunales, aunque descartó sanciones deportivas porque las infracciones graves prescriben a los tres años (han pasado cinco desde 2018, último año que se investiga).

Un mes después, el dirigente reafirmó su intención de personarse, algo que se confirmó este miércoles al admitirse la denuncia, e insistió en que "hay que investigar" para "conocer si había o no influencia". En este sentido, recordó que "solo la intención de intentar comprar un partido o variar el resultado, o simplemente actuar pensando que podías cambiar la intención de los árbitros, incluso una designación, puede ser delito". Además, anunció haber remitido lo ocurrido a la UEFA "porque nosotros no podíamos intervenir" al haber prescrito.

El Real Madrid, como "parte perjudicada"

El conjunto blanco fue el último club en pronunciarse al respecto, pues optó por esperar a que la Fiscalía formalizase su acusación contra el Barça para romper su silencio. Lo hizo el pasado sábado, un día después de que se presentase la denuncia, para convocar una junta urgente en la que "decidir las acciones que el Real Madrid estime oportunas en relación a este asunto".

Tras la reunión de la Junta Directiva, la entidad madridista lanzó un comunicado en el que anunció que se personaría "en defensa de sus legítimos intereses" como "parte perjudicada". En este sentido, lo hace aparte de LaLiga y recibirá toda la documentación relativa a la investigación.

La postura del CSD

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, confirmó la semana pasada "nuestra intención es personarnos, pero en el momento oportuno", es decir, una vez que fuese admitida a trámite la denuncia, aunque por el momento no se ha presentado oficilamente. "Lo haremos seguro en los próximos días", ha dicho este jueves el dirigente.

El caso es motivo de preocupación para el organismo, "por lo que supone de descrédito del fútbol y del deporte español, que goza de una gran salud y mucho prestigio fuera de España", algo que no debería ponerse "en cuestión por este tema", consideró en su primera declaración.

Ese día también habló sobre la implicación en el 'caso Negreira' de Albert Soler, exdirectivo del Barça y del CSD, y dejó claro que "no sé si lo sabía o no [los pagos a Enríquez Negreira mientras vicepresidía el CTA], sinceramente". En este sentido, recordó que en el momento en el que sale a la luz la investigación del a Fiscalía, "el señor Soler ya no estaba en el CSD". Una marcha que ha descartado que se produjese como consecuencia del escándalo arbitral.

La querella de Estrada Fernández

El árbitro español fue el primero en presentar una querella contra José María Enríquez Negreira por presunta corrupción deportiva o fraude deportivo al considerar que el ex número 2 del CTA prestó servicios de asesoramiento y seguimiento arbitral "con el objetivo de garantizar un arbitraje favorable a los intereses del FC Barcelona" mientras estaba en su cargo.