Ramón Calderón defiende al Barça: "No tuve ninguna sensación de perjuicio''

Ramón Calderón, expresidente del Real Madrid, se ha pronunciado sobre el 'caso Negreira' en un evento previo al Clásico de este fin de semana ante los medios de comunicación y negó haber tenido ''ninguna sensación'' de perjuicio arbitral.

"No tuve ninguna sensación de perjuicio. Es más, ganamos una Liga increíble en la que el Barça nos sacaba 9 puntos faltando pocas jornadas y remontamos", aseguró Calderón en dicho evento.

Además, el que fuese presidente del club blanco entre 2006 y 2009, explicó que es ''fundamental respetar la presunción de inocencia'': "Lo que he leído son informaciones contradictorias, he escuchado al Barcelona defenderse, y no conocemos la verdad. Los que la conocen son los que tendrán encima de la mesa las pruebas y testimonios de los implicados en el asunto".

Calderón recalcó que no le gusta opinar de situaciones tan complejas como es el 'caso Negreira': "Por mi condición de abogado, no me gustan los juicios paralelos. No quiero entrar en disquisiciones, no conozco la situación".

Para finalizar, volvió a recordar la importancia de la presunción de inocencia: ''Es un principio básico y ya hemos visto casos como el de un presidente (Sandro Rosell) que estuvo dos años en la cárcel y luego fue absuelto", concluyó.