Aunque una escapada a la naturaleza siempre nos apetece, ahora que llega el buen tiempo tenemos la excusa perfecta para salir de casa a descubrir todos los parajes de nuestro entorno. Incluso, si vivimos en Madrid, podemos disfrutar de actividades al aire libre a solo una hora de la capital para conocer la Sierra de Guadarrama. Ya sea una excursión familiar, una escapada en pareja o una ruta con amigos, debemos escoger el itinerario más adecuado en función de la condición física de los excursionistas, de la previsión meteorológica y de la experiencia en montaña o senderos que tengamos.

Además, debemos ir equipados en función de la actividad que vayamos a desarrollar para garantizar nuestra seguridad durante el desarrollo de la misma. Si vamos a andar, necesitamos un calzado adecuadas, con buen agarre y con tracción necesaria para una pisada estable. Lo mismo ocurre si vamos a practicar trail running: necesitamos unos modelos que, además de estas prestaciones, nos permitan ganar agilidad a la hora de recorrer el terreno. De hecho, por mucho que para nuestras carreras por la ciudad apostemos por las mejores zapatillas para practicar running, no debemos usar este calzado para la montaña.

Ni las zapatillas ni las prendas esenciales para una salida a la naturaleza, ya que los materiales técnicos son muy importantes para el desarrollo de cada actividad. De ellas, y de la responsabilidad individual, depende nuestra seguridad y bienestar. Y esto, en algunas ocasiones, requiere invertir más dinero para garantizarlo. Como ejemplo, las prendas y calzado de la marca Salomon son unas de las favoritas, pero, también, unas de las que cuestan más dinero, aunque merezca la pena y se amortice en las primeras salidas. Por ello, no hay que desaprovechar ninguna oportunidad de ahorrar en la adquisición de estos productos. De hecho, en El Corte Inglés, han rebajado parte del catálogo hasta un 50% de descuento... ¡y los usuarios lo han arrasado! Pero que no cunda el pánico: en 20deCompras hemos rescatado algunos buenos descuentos que no tienes que dejar pasar.

Salomon a mitad de precio

Zapatillas de montaña de hombre Rhossili Gore-Tex Salomon. Rápida, estable y duradera: así definen en el catálogo de El Corte Inglés este modelo de senderismo del que hay que saber que, a pesar de ser robusta, no es voluminosa. Esto se debe a que lleva puntera reforzada y buena protección de la pala.

Las zapatillas Rhossili Gore-Tex, de Salomon. El Corte Inglés

Chaleco de hombre Outlife Utility Salomon. Este modelo combina los aspectos técnicos de las mochilas de hidratación con un estilo urbano y minimalista. Idea para toda clase de aventuras, tiene un diseño reversible, tejidos reciclados, bolsillos estratégicos, cierres ajustables y detalles reflectantes.

El chaleco Outlife Utility Salomon. El Corte Inglés

Chaqueta cortavientos unisex Outlife Packable Salomon. Con capucha y cremalleras, esta cazadora está hecha de un tejido ligero y ultrafino, pero duradero, cortavientos e hidrófugo. ¿Su punto fuerte? Doblada apenas ocupa espacio.

La chaqueta cortavientos de hombre Outlife Packable, de Salomon. El Corte Inglés

