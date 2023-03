Sigue la guerra entre el Real Madrid e Iturralde: "Florentino Pérez me metió en una habitación aparte"

El exárbitro Iturralde González sacó a la luz este domingo ante los micrófonos de Cadena Ser (durante la emisión del programa Carrusel Deportivo) un tenso episodio junto a Florentino Pérez tras un partido en el Santiago Bernabéu. Según relató, el presidente merengue le encerró en una habitación del estadio para presionarle y pedirle que pitase al Real Madrid "igual que al Barcelona".

"En un partido con un 6-1 al Deportivo. Acaba el encuentro, salimos del campo, y los asistentes salen conmigo. Hay una persona que me mete en una habitación y me dice: 'Solo os pido que me pitéis igual que al Barcelona'", detalló el que fuera trencilla hasta 2012. "Le pregunto a ver si es en serio o me está haciendo una broma, me dice que sí, y le digo que se ha acabado la conversación", sentenció haciendo referencia a la tensión que se vivió en la sala del interior del estadio blanco.

Además, en estas declaraciones iniciadas como respuesta al duro vídeo que Real Madrid TV emitió señalando los errores de Clos Gómez (actual director de proyecto del VAR), Iturralde especificó haber denunciado estos hechos ante el CTA, un aviso que no tuvo consecuencias para los blancos. "A la media hora ya lo sabía el Comité Técnico de Árbitros. Lo puse en conocimiento, me parecía muy grave, pero ahí quedó. No hubo nada", señaló sobre un hecho que, sin embargo, no quedó registrado en el acta del choque.

Lo puse en conocimiento, me parecía muy grave, pero ahí quedó.

Durante los primeros minutos de su relato, Iturralde evitó pronunciar el nombre del presidente, aunque sí insinuó que se trataba del máximo dirigente del club, hasta que finalmente terminó por desvelarlo: "El que me metió en una habitación fue Florentino Pérez. No me tengo que esconder. Hay un informe del CTA, porque lo puse en conocimiento. Para que vean lo que es presionar. No hay ningún árbitro corrupto, estamos por encima", sentenció.

Los vídeos del Real Madrid a Clos Gómez e Iturralde

La narración del episodio por parte de Iturralde surgió en el programa radiofónico como respuesta al vídeo dedicado desde Real Madrid televisión a Clos Gómez, una estrategia comunicativa denunciada con contundencia por el vasco. "El reportaje que ha salido sobre Clos Gómez es rastrero, es indecente", señaló.

Sin embargo, Gómez no ha sido el único señalado por el club blanco, pues la televisión del club también dedicó un vídeo al propio Iturralde en el que además subraya sus últimas declaraciones. "Este es Iturralde González, el árbitro que se ha quitado la careta por fin y ahora se dedica a atacar al Real Madrid desde los medios de comunicación", narra la voz en off.

Florentino-Iturralde, un 'roce' del pasado

El episodio narrado por Iturralde en los micrófonos de Carrusel Deportivo ya ocupó un espacio en la actualidad en el año 2013, eso sí, no de manera tan explícita. Ocurrió durante un debate sobre el arbitraje en el programa Futboleros de Marca TV que ha rescatado en las últimas horas el diario Marca, en el que el árbitro y el presidente mantuvieron una acalorada discusión.

En él, Florentino Pérez destacaba no haber hablado "nunca" de los árbitros, algo que Iturralde trató de corregir añadiendo un "casi nunca". Ante esa apreciación, el presidente del Real Madrid insistió en que nunca había hablado de los árbitros "públicamente", pero el colegiado le respondió con un "públicamente no... pero usted a mí me lo ha dicho", con el que pudo hacer referencia al episodio ahora desvelado.

En aquella conversación televisiva, Florentino se justificó alegando que se trataba entonces de una opinión comentada a nivel "privado". Sin embargo, esto tampoco fue aceptado por Iturralde, quien abandonó el programa 'frustrado', como califica el diario antes mencionado.