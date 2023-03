Vinícius rompe su silencio con los árbitros: "No puede ser que sea el jugador al que más faltas hacen y el que más tarjetas tiene"

Vinícius Junior fue el gran protagonista del partido en el Real Madrid-Espanyol, no solo porque fue el principal artífice de la remontada blanca, sino también porque volvió a mostrarse muy enfadado con el árbitro sobre el terreno de juego, especialmente cuando fue sancionado con una nueva cartulina amarilla, sobre lo que habló tras el encuentro.

"Conmigo los árbitros no pitan, no sacan tarjeta para los demás... pero siempre que hago la primera falta, sacan tarjeta para mí", señaló el brasileño, que no dudó en dejar clara su opinión: "No puede ser que sea el jugador al que más faltas hacen y el que más tarjetas tiene".

Esta temporada, el '20' madridista ya ha recibido un total de 92 faltas en lo que va de LaLiga, tres en el encuentro ante los pericos, en el que él solo hizo una (la que le valió la tarjeta). Este curso ya ha visto un total de ocho en el campeonato nacional, donde acumula 39 faltas. "Es lo que hay", dijo al respecto el delantero, que añadió que "tengo que intentar mejorar, intentar estar con la cabeza tranquila" para dedicarse a jugar y ayudar a sus compañeros sobre el campo.

Vinícius además apuntó que "siempre pasa eso con el Madrid y conmigo", y matizó que "los árbitros sacan la tarjeta cuando el jugador ya me ha hecho 15 faltas y en el minuto 89... mejor que no la saque y tenemos más tiempo para jugar", consideró.

"No quiero que me protejan, quiero que hagan lo correcto y piten las faltas que hay que pitar y saquen las tarjetas que hay que sacar", concluyó el brasileño, cuyas declaraciones coinciden con las de su técnico, Carlo Ancelotti.

El italiano afirmó en rueda de prensa que "a Vinícius le sacan muchas amarillas para las patadas que recibe", aunque explicó que "creo que muchas de las amarillas fueron por protestas". Además, el entrenador elogió su actitud este sábado: "A mí me pareció ejemplar hoy, no protestó, no dijo nada. Ha jugado muy bien, debe seguir así".