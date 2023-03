Sergio Ramos desmiente el insulto a París: ''No inventemos ni busquemos donde no hay''

Sergio Ramos es el centro de la diana en el PSG, tras la eliminación de su equipo de la Champions League ante el Bayern de Múnich, después de que las cámaras de televisión lo grabaran lamentando el fiasco europeo.

El futbolista de Camas, que se encuentra en el mejor momento de forma desde que fichó por el club francés, ha tenido que recurrir a sus redes sociales para dar su versión sobre lo que supuestamente dijo, ante el aluvión de críticas que ha recibido, por las declaraciones que se transcribieron: ''La p*** que parió a París. Su p*** madre".

''No suelo entrar en estas cosas, pero no quiero que se dé por bueno algo que no se ha producido. En ningún momento digo París, hago un sonido de decepción "pssss" o "pfff"... en el contexto de una expresión (malsonante, eso sí) que decimos habitualmente en el fútbol. No inventemos ni busquemos donde no hay", explicó el camero.

Je n'ai pas l'habitude de m'étendre sur ce sujet, mais je ne veux pas reconnaître quelque chose qui n'est pas arrivée. A aucun moment je ne dis Paris, je fais un bruit de déception « pssss » ou « pfff »

[1/2] https://t.co/1kmsEnYHR6 — Sergio Ramos (@SergioRamos) March 9, 2023

No obstante, el excapitán de la selección española publicó, en sus perfiles oficiales, cómo se encontraba el equipo tras la dura eliminación en octavos de final, tratando de normalizar la situación. "(Estamos) Profundamente decepcionados por vosotros y por nosotros. No estuvimos al nivel que requiere la Champions League. No supimos manejar los detalles claves y se nos escapa el principal objetivo. Es doloroso, pero los campeones renacen de la derrota y se forjan en la adversidad. ¡Volveremos!".