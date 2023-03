Campeona de levantamiento de pesas a los 71 años: "Me siento y me veo mucho mejor que hace 30 años"

Mary Duffy, una mujer de 71 años, confiesa verse y sentirse mejor que hace 30 años... y no es para menos. Cuando cumplió los 59 años comenzó a hacer gimnasia en un intento de perder peso y pronto se enganchó al levantamiento de pesas.

A día de hoy, pasa unas 20 horas semanales levantando pesas y practicando otros deportes. Esta increíble mujer ha demostrado que nunca es tarde para empezar a entrenar, en estos años acumula 30 récords estatales y mundiales en peso muerto, press de banca y sentadilla.

Mary, de Trumbull, Connecticut (EE.UU.), confiesa: "Empecé a ir en serio al gimnasio hace diez años, cuando me di cuenta de que había engordado mucho; recuerdo que me di cuenta cuando me miré en el espejo y pensé: "Ésa no soy yo". "Rápidamente perdí peso y me di cuenta de que cuanto más entrenaba, más disfrutaba, y así ha sido desde entonces."

En el vídeo que tienen sobre estas líneas pueden ver de los pesos de los que hablamos. Además, esta mujer no pierde la oportunidad de poder compartir sus progresos en Instagram: @mduff2404.