Sergio Ramos explota tras caer en Champions con el PSG: "La p*** que parió a París. Su p*** madre..."

El Paris Saint-Germain cayó eliminado el pasado miércoles de la UEFA Champions League en octavos de final por quinta vez en siete años, esta vez víctima del Bayern Múnich. Los parisinos llegaban con una derrota por la mínima en casa, y aspiraban a remontar en el Allianz Arena, pero sucumbieron ante los bávaros sin apenas generar peligro, y mostrando una actitud demasiado indulgente para plantearse la machada, a pesar de contar con estrellas como Mbappé o Messi sobre el césped.

Perdió el PSG sin hacer gala de garra, entrega y coraje, requisitos mínimos exigibles cuando se está compitiendo en Europa, salvo por un jugador que ha hecho carrera en base a esos valores. Sergio Ramos fue el mejor de los suyos en la eliminatoria al completo, y curiosamente fue quien más peligro creó con dos cabezazos que no encontraron el fondo de las mallas de milagro en la vuelta.

Al finalizar la eliminatoria, además, fue el primero en acercarse a los aficionados parisinos trasladados a Múnich para el partido para saludar y agradecerles el apoyo. Actitud total del capitán que fue en el Real Madrid y en la Selección española, pero que no puede ejercer como tal en el PSG. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido para las cámaras de #Vamos, y que demuestra la frustración con la que vive el sevillano su actual etapa en París.

Una vez se alejó de la grada visitante, el futbolista andaluz miró a su alrededor con incredulidad, y descargó toda la impotencia y el enfado del momento con una frase que se ha hecho viral, atacando a su actual club y a la ciudad donde reside y vive ahora: "La p*** que parió a París. Su p*** madre...". Sin duda, Ramos no acabó contento con la eliminación, ni con la actitud de sus compañeros, y quizá soltó esos improperios tras recordar los viejos tiempos por Europa con el Real Madrid.

🗣️ (...) Sergio Ramos y la maldición del PSG con la Champions. #DeportePlus pic.twitter.com/m65yawZwpR — #Gasol16 por Movistar Plus+ (@vamos) March 9, 2023

No en vano, el Allianz Arena es un estadio de muy buen recuerdo para el central. En 2014, anotó dos de los cuatro goles de los merengues en la vuelta de semifinales de la Champions ante el conjunto dirigido por Pep Guardiola, semanas antes de su histórico gol en Lisboa, el del minuto 93. Más allá, además, también logró superar a los bávaros en su propio feudo en 2017 y 2018, en cuartos y semifinales respectivamente. Años en los que levantó la 'orejona' como capitán del Real Madrid.

El año pasado, el camero se encontraba lesionado y no pudo participar en los octavos que perdió el PSG ante el equipo de su vida, el Real Madrid, eventual ganador de la Copa de Europa en 2022. No regresó a competir al Santiago Bernabéu, y después de lo visto y lo vivido el miércoles en Alemania, probablemente haya vuelto a preguntarse, si es que alguna vez dejó de hacerlo, por qué abandonó Madrid para enrolarse en el club dirigido por Nasser Al-Khelaifi.

Unos especulan con un pulso de poder entre Florentino, René (hermano y agente de Sergio) y el propio futbolista, que quería mandar más que nadie en el vestuario, otros creen que se marchó por dinero, pero lo único real a ciencia cierta es que se marchó 16 años después de su casa, de su hogar, donde era ídolo y capitán.

Se suele decir que 'fuera del Madrid hace mucho frío', y el sevillano lo pudo sentir en sus carnes en Múnich, mientras intentaba encontrar respuesta a esa pregunta: ¿Por qué me fui del Real Madrid?

Ramos se defiende en Twitter

Las polémicas palabras de Sergio Ramos se han viralizado hasta tal punto que el propio central ha tenido que salir al paso en Twitter para desmentirlas. En concreto, el jugador sevillano ha explicado lo siguiente: "No suelo entrar en estas cosas, pero no quiero que se dé por bueno algo que no se ha producido. En ningún momento digo París, hago un sonido de decepción “pssss” o “pfff” en el contexto de una expresión (malsonante, eso sí) que decimos habitualmente en el fútbol".

"No inventemos ni busquemos donde no hay" pide Ramos a sus seguidores para terminar, intentando restar importancia al asunto. No obstante, si se observa bien el vídeo, se pueden leer los labios del camero perfectamente, demostrando que efectivamente se refiere en esos términos a París y al PSG, aunque debe prevalecer siempre la versión del protagonista sobre lo sucedido.