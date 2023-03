Nuestra mirada (y actitud) ya está puesta en la primavera y es que quedan menos de dos semanas para que irrumpa en nuestras vidas y nos traiga más horas de luz, el cambio de hora y, también, las molestas alergias. Sin embargo, las altas temperaturas que están llegando a la península esta semana nos adelantan esta estación, así que, ¿quién no piensa ya en sacar del armario la ropa más fresquita? De hecho, estamos deseando guardar los abrigos, las mantas y los jerséis hasta el próximo otoño, siempre intentando que ocupen lo menos posible en nuestro saturado armario.

Sin embargo, pese a que nos apetezca lucir ya chaquetas de entretiempo, comprar abrigos térmicos ahora es una buena decisión, ya sea para poder estrenar la próxima temporada o porque nuestros planes futuros requieren de este tipo de prendas. Una excursión primaveral por la montaña en la que debemos ir bien equipados por si nos encontrarnos con bajas temperaturas si alcanzamos cotas altas o un viaje a destinos en polos opuestos pueden ser algunas de las situaciones en las que necesitamos estas prendas. Además, muchas marcas activan promociones para deshacerse del stock de fin de temporada, por lo que podemos encontrar ropa de calidad a muy buen precio.

Este es el caso de los abrigos y chaquetas de The North Face, una de las marcas favoritas de los montañeros y de quienes apuestan por opciones de gran calidad, aunque estas conlleven cierta inversión. De hecho, las prendas de la firma son de las más deseadas, pero no siempre las más alcanzables ya que, aunque tienen mucha durabilidad y son muy eficaces, no siempre nos podemos permitirnos sus precios. A no ser que nos topemos con promociones como la que ha activado El Corte Inglés por tiempo limitado: hasta el 9 de marzo, parte del catálogo de la firma está rebajado hasta un 60% siendo los abrigos y las chaquetas unas de las prendas más populares que ahora podemos conseguir al 50% de su coste habitual.

Abrigos de The North Face a mitad de precio

La chaqueta First Dawn, confeccionada en tejidos totalmente reciclados, es ligera, transpirable y de un color azul llamativo y bonito. Pensada para la práctica deportiva, tiene un revestimiento de ventilación en la parte superior de la espalda y un bolsillo de seguridad para no perder nada durante el camino. ¿El logotipo? Reflectante, para no pasar desapercibidos.

Es una versión ligera y plegable que ocupa poco espacio dentro de una mochila. El Corte Inglés

La chaqueta de mujer Pallie de The North Face, en color negro y rosa, es una de las prendas que ya se pueden comprar a mitad de precio en el catálogo de El Corte Inglés. Es una prenda, según la descripción, ultra cálida, impermeable y diseñada para proteger de las condiciones más extremas, con costuras selladas y acabado hidrófugo duradero.

Los bolsillos tienen un orificio específico para sacar los cables de los dispositivos. El Corte Inglés

Para ellos, la chaqueta Futurelight Dryzzle es uno de los modelos que está al 50%. Esta prenda ligera, la más versátil de la colección según la propia marca, es transpirable e impermeable gracias a sus costuras selladas. Cuenta con bolsillo interior en el pecho para mantener a salvo (¡y siempre a mano!) nuestras pertenencias. Además, es cómodo de transportar, puesto que se puede doblar hasta llegar a guardarse en su propio bolsillo.

Se pliega hasta guardarse dentro de su propio bolsillo. El Corte Inglés

