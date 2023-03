Muere un futbolista de 21 años en Costa de Marfil tras desplomarse durante un partido

El defensa del Racing Club de Abiyán Moustapha Sylla, de 21 años, falleció de camino al hospital tras desplomarse en el terreno de juego durante un partido, informó este lunes el club de Costa de Marfil. Según los medios locales, Sylla sufrió un paro cardíaco durante el partido contra el Sol FC disputado el domingo.

Ante el suceso se pronunció el exfutbolista marfileño Didier Drogba, que nunca se ha desvinculado del fútbol y de las causas sociales de su país, y que mandó sus condolencias a familiares y amigos del fallecido y criticó la situación sanitaria de los jugadores en Costa de Marfil.

"Tres muertes de jugadores de la liga profesional marfileña en menos de cuatro años. ¿Cuándo tendremos revisiones médicas obligatorias para todos los jugadores 'profesionales'? ¿Análisis de sangre, pruebas de esfuerzo? ¿Cuándo tendremos medicina deportiva?", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

El fútbol marfileño está muy enfermo, cambiará cuando cambien las prácticas retrógradas

En consonancia con el mensaje del exfutbolista, el exministro marfileño Alain Lobognon ha denunciado el caso particular del joven fallecido, señalando que este fue declarado no apto para la práctica deportiva en Mali tras un infarto el pasado año, algo que no se investigó en su llegada la competición de Costa de Marfil.

"Un futbolista declarado no apto para practicar fútbol en Malí tras un infarto en Bamako en 2022, fue autorizado a firmar una licencia de la Ligue 1. Nuestro fútbol está enfermo. El fútbol marfileño está muy enfermo. Cambiará cuando cambien las prácticas retrógradas. Mis condolencias a la familia de Sylla Moustapha", escribió en sus redes.