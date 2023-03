La felicitación de Stroll a Alonso: "¿Feliz de no estar en Alpine?"

La celebración del tercer puesto de Fernando Alonso en Baréin fue una auténtica fiesta en el garaje de Aston Martin desde el momento en el que el asturiano se bajó del monoplaza y corrió a abrazarse con su equipo. Y a su llegada al pit la euforia volvió a desatarse. El último en unirse fue Lance Stroll, que antes pasó por la zona de prensa para felicitar a su compañero con una pregunta que levantará ampollas en Alpine.

Mientras el piloto español apuntaba ante los medios que "aún hay un largo camino por recorrer" para acercarse a los siete segundos que les separan de los Red Bull, el canadiense apareció por detrás con una gran sonrisa y le cogió por los hombros antes de abrazarse.

"Felicidades. ¿Feliz de no estar en Alpine, no?", le dijo el joven al oído, pero ante los micrófonos, para elogiar su carrera. Al escuchar las palabras de Stroll, Alonso no pudo más que sonreír y reconocer que "estoy feliz de verde".

Lance Stroll interrumpe una entrevista a Fernando Alonso para preguntarle si está contento por no estar en Alpine. Tremendo padre pic.twitter.com/hYFdJFrd54 — Marcos Camín (@markeras97) March 5, 2023

El hijo de Lawrence Stroll, dueño de Aston Martin, completó una carrera brillante para terminar sexto después de sólo haber podido participar, con dolor, en los libres, pues se perdió la pretemporada al lesionarse una semana antes la muñeca. El norteamericano fue intervenido quirúrgicamente y llegó muy justo al primer Gran Premio del año.

Aún así, su adelantamiento a George Russell justo al salir de boxes dio alas a Alonso para cazar a Hamilton. Stroll fue tan rápido que llegó a tocar al español cuando trataba de adelantar en la cuarta curva tras la salida, aunque todo quedó ahí y ambos continuaron sin problemas.

'Magic' pensó que había sido uno de los Mercedes. "¡No pueden hacer eso!", exclamó sin saber que había sido su compañero. No fue hasta que estaba esperando a subirse al podio cuando se dio cuenta de que había sido el canadiense. "Pensé que era George", le dijo a Verstappen, y luego le restó importancia en rueda de prensa: "Ha salido muy bien y estaba a mi lado en la curva cuatro. Hemos tenido suerte porque ningún coche ha tenido problemas y hemos podido continuar. Ha sido nuestro día de suerte", dijo, poniéndo en valor los puntos que consiguieron los dos para el equipo.