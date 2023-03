La sonrisa que delata a Alonso tras la clasificación: "Hay que pellizcarse, es casi un sueño"

Fernando Alonso logró un increíble quinto puesto a lomos de su AMR23 en la primera clasificación del Mundial 2023 de Fórmula 1, este sábado en el Gran Premio de Baréin, y por mucho que lo intentó, no pudo esconder ante los medios una sonrisa que le delata y alimenta la ilusión por Aston Martin y 'La Misión' para esta misma temporada.

Las sensaciones ofrecidas por la escudería británica y el piloto asturiano desde la pretemporada hasta los libres han ido confirmándose a pasos agigantados, para sorpresa incluso de un Alonso que intenta disimular, pero que sabe y demuestra que tiene, después de diez años, coche para dar guerra en la parte noble de la parrilla. Más guerra incluso de la que él mismo se podía esperar.

Preguntado en los micrófonos de DAZN al término de la sesión clasificatoria, el ovetense celebró ese quinto puesto con prudencia y casi incredulidad: "Ha ido muy bien, la verdad es que no te lo acabas de creer cuando estás en los libres 1 y 2, piensas que ya volverás a la realidad, y en la crono es cierto que nos falta ese medio segundo para luchar por la pole, pero bueno, era justo las expectativas que teníamos, en torno al quinto/sexto... Hay casi que pellizcarse".

"Cuando hace ocho meses firmé por Aston Martin la cosa pintaba bastante peor. Estoy muy sorprendido, no te lo acabas de creer", insistió el '14', que veía "demasiado optimista" según reconoció después en SkySports hacer la pole en Baréin, en la primera carrera, cuando sus pretensiones iniciales eran "hacer Q3 con ambos coches".

Esa ilusión. Esa maldita ilusión de @alo_oficial 😁



"Hay que pellizcarse casi. Hace ocho meses, la cosa pintaba bastante peor" #BahreinDAZNF1 🇧🇭 pic.twitter.com/zJMdtWT8wP — DAZN España (@DAZN_ES) March 4, 2023

Y hablando del AMR23, una vez asimilada su espectacular actuación, también dejó alguna pista que emocionará aún más a sus seguidores, casi tanto como a él mismo: "Este coche es solo la base. Es el comienzo del proyecto prácticamente. Los diseñadores me dicen que vienen cosas muy importantes, evoluciones en las próximas carreras. Te llena de ilusión ver el hambre que tiene todo el mundo en el equipo".

"Para mañana... veremos", advierte, volviendo a recordar que "el punto fuerte del coche, hasta ahora, han sido las tandas largas", por lo que le gustaría "poder luchar por buenos puntos" saliendo desde esa quinta posición. El asturiano, que contaba con Mercedes a pesar de sus pobres resultados en los libres, espera poder estar "muy cerquita del podio", sobre todo si pasa algo entre los coches de delante.

"Vamos a estar muy igualados, y eso es lo bonito. Red Bull, Ferrari, Mercedes... y Aston Martin, todos en medio segundo, en unos circuitos unos irán más rápidos que otros... Promete ser un campeonato divertido", reconoció para acabar Alonso, dejando correr algo más el entusiasmo y preparando el terreno para la primera carrera del año, en la que "estar en el 'top 5' es casi un sueño".

Ah. Que tienen que venir mejoras en las próximas carreras 🟢



Lo cuenta Fernando Alonso en #DAZNF1 🏎️#BahreinDAZNF1 🇧🇭 pic.twitter.com/73ft761opx — DAZN España (@DAZN_ES) March 4, 2023

Como detalle añadido, en su entrevista ya mencionada con la cadena inglesa SkySports, volvió a saludar al ex campeón Nico Rosberg, que le preguntó directamente por Dan Fallows y si no había visto venir la "magia" que le podía meter al coche, a lo que respondió con una sonrisa aun mayor, encogiéndose de hombros: "Sí, quiero decir, confío en las personas con las que estamos trabajando, a las que Lawrence (Stroll) contrató".

Lo que queda claro es que en Aston Martin el trabajo no cesa un segundo para mejorar el AMR23, y que saben más de lo que pueden, o quieren decir. Sin ir más lejos, Mike Krack, director del equipo Aston Martin, auguró grandes cosas para los suyos en la carrera del domingo: "Mañana estaremos más pendientes de lo que pase delante que de lo que pase detrás. El coche va muy bien en tandas largas. El equipo entero es una unidad muy fuerte, estoy muy orgulloso de ellos"

La razón que da Fernando Alonso para seguir soñando con algo grande este fin de semana 🥰



El punto fuerte del Aston Martin han sido... "las tandas largas" 😏#BarheinDAZNF1 🇧🇭 pic.twitter.com/LoAX7PbSCz — DAZN España (@DAZN_ES) March 4, 2023

Incluso entre su competencia, la "preocupación" ha quedado patente, de boca de los propios protagonistas de Red Bull. El poleman Max Verstappen confesó que le gustaría poder tener a Alonso "ahí arriba" para poder pelear con él, y Helmut Marko, asesor de la escudería austríaca, directamente le señaló como su principal rival el domingo: "Sin duda, Fernando Alonso, lo sabemos por nuestros análisis de las tandas largas. Ferrari sufre demasiada degradación como para competir".

Ese cierto recelo hacia Aston Martin y Fernando Alonso, igual que el moderado a posta optimismo del asturiano, no son casuales. La marca británica es la que más ha mejorado, con diferencia, respecto a su mejor tiempo en clasificación en Baréin el año pasado, nada menos que 2'1 segundos; y Fernando no estaba tan cerca del tiempo de la pole de la primera carrera de un Mundial desde 2010 (6 décimas hoy, 1 décima con Ferrari aquel año). Motivos y señales de sobra para soñar con el domingo... y para hacerlo aún más fuerte con el resto de la temporada.