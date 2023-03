Arranca la temporada de Fórmula 1: ilusión con Alonso, esperanzas con Carlos Sainz y Verstappen es el rival a batir

Pocas temporadas han generado tanta expectación como esta que está a punto de comenzar en la Fórmula 1. El fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin se une al tercer año de Carlos Sainz en Ferrari, lo que ha generado una enorme ilusión en la afición española que se ha desbordado tras los ilusionantes test de Baréin la semana pasada.

Max Verstappen, vigente bicampeón, es el gran favorito para lograr su tercer título consecutivo, pero la batalla se presenta apasionante. Además de su compañero, Checo Pérez, los Ferrari son la gran alternativa, habrá que ver cómo funciona Lewis Hamilton con el Mercedes y Aston Martin presentó su candidatura para ser la escudería revelación en este 2023.

'El Plan' no salió bien el año pasado. En su segundo año en Alpìne, las prometidas mejores no llegaron y el monoplaza no fue competitivo. Además, la escudería francesa tomó ciertas decisiones que no gustaron a Alonso, especialmente algunas en las que el asturiano consideró que hubo trato de favor para su compañero, el galo Esteban Ocon.

El fracasado 'Plan' ha dado paso a La Misión. Alonso hizo las muletas rumbo a Aston Martin, en lo que parecía un paso atrás al cambiar la escudería número cuatro en la clasificación de 2022 por la sexta. Sin embargo, Fernando sabía cosas que al gran público se le escapaba, confiaba en el plan -esta vez de verdad- de una marca que está haciendo muy bien las cosas.

Y Baréin lo confirmó. En los primeros test de pretemporada, el piloto español enseñó el colmillo desde el primer día, en el que marcó el segundo mejor tiempo a escasas milésimas del que hizo Verstappen. En los tres días de pruebas, el Aston Martin se mostró como la escudería más rápida por detrás de Red Bull y en competencia con Ferrari. Y Alonso, a sus 41 años, demostró que el tiempo no pasa para él.

El '33' es el número clave. La ilusión es tal que la locura se ha desatado en las redes sociales, con ese número como eje de todas las esperanzas disfrazadas de bromas. Alonso lleva 32 victorias en la Fórmula 1 y busca la número 33, que se le resiste desde hace más de diez años: no gana una carrera desde que lo hiciera el 12 de mayo de 2013 en el Gran Premio de España.

Soñar con el tercer título de Alonso parece una utopía, pero con el ovetense, todo es posible. Eso sí, verle en los puestos de arriba y luchando con los mejores parece realista, y eso no es poco viniendo de donde viene.

Mientras, Carlos Sainz está ante una temporada clave en su carrera. Ya no es un recién llegado a Ferrari, y en su tercer año en la Scuderia necesita plantarle cara a su compañero, Charles Leclerc, y ser una alternativa a los Red Bull.

El Ferrari es rápido y puede ponerle las cosas difíciles a la escudería austriaca, pero habrá que ver si soluciona sus problemas de fiabilidad... y de estrategia. Lo sucedido el año pasado no puede ocurrir en este 2023.

Aunque si hay que señalar un favorito, hay uno indiscutible. La Fórmula 1 es imprevisible, y más cuando la temporada no ha comenzado, pero Max Verstappen y su Red Bull están un punto por encima de todos los rivales. Su compañero Checo Pérez no parece dar el nivel para plantar cara a su compañero, los Ferrari parecen la gran alternativa y Hamilton es una incógnita por el rendimiento de su Mercedes. Eso sí, que nadie espere un paseo militar, menos aún con tantos cambios de normativa y con muchos equipos guardándose varios ases bajo la manga. ¡Que comience el circo!