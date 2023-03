El ex piloto 'Kuru' Villacieros, asaltado en su casa de Torrelodones

El expiloto y empresario Juan Ignacio 'Kuru' Villacieros sufrió la pasada noche del martes al miércoles el asalto de tres individuos a su casa, en la localidad madrileña de Torrelodones, sita en la urbanización Los Peñascales. Un allanamiento de morada en el que el grupo de encapuchados le propinó una fuerte paliza por la que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.

Según han podido confirmar fuentes cercanas a la investigación policial, el asalto se produjo en la noche del martes, cuando tres personas encapuchadas entraron en su domicilio, le amedrentaron y le agredieron con pistolas táser, tras lo que le sustrajeron dinero en efectivo y se llevaron consigo del chalet un vehículo y una colección de relojes.

El expiloto, de 73 años, ha confesado en una entrevista en Telemadrid que los asaltantes ejercieron violencia contra él y lo amenazaron, hasta obligarle a echarse al suelo. Después lo ataron de pies y manos y lo amordazaron para dejarle inmóvil y proceder con el desvalijamiento.

Villacieros fue robado y apaleado hasta el punto de casi perder un ojo: "Me operaron de urgencia porque tenía el globo ocular reventado. Lo peor fue las amenazas de que matarían a mi mujer. Y también temo por mi ojo", ha señalado Villacieros en esa misma entrevista.

Tras preguntarle por la ubicación de la caja fuerte de la vivienda y ante la respuesta negativa de la víctima, que aseguró que no había ninguna en el domicilio, los agresores les realizaron diversas descargas con las pistolas eléctricas y le propinaron una serie de "patadas en los riñones".

La pesadilla del conocido empresario y expiloto de automovilismo terminó hora y cuarto después de su inicio. "Eran muy violentos. Me dijeron que si no aparecía el dinero me matarían", ha detallado, todavía visiblemente conmocionado. Finalmente, según las fuentes consultadas, abandonaron la casa del expiloto y empresario tras llevarse dinero en efectivo, un vehículo y la mencionada colección de relojes.

La investigación ahora está en manos de la Guardia Civil, que aún no ha podido identificar ni localizar a los invasores, aunque uno de los ladrones se cortó con un cristal y dejó un importante rastro de sangre en el suelo del dormitorio, lo que podría ser clave para resolver el caso. Mientras, Villacieros se recupera ya en casa del susto y de las heridas provocadas.