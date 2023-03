Oficial: Stroll será el compañero de Alonso en Baréin

Lance Stroll se subirá al AMR23 este domingo para acompañar a Fernando Alonso en Baréin, la primera carrera de la temporada, tal y como ha confirmado este jueves Aston Martin.

El canadiense se perdió los test de pretemporada después de sufrir un accidente durante los entrenamientos y tuvo que pasar por el quirófano para una "pequeña intervención". "Fue frustrante", ha asegurado sobre su ausencia, pero fue la mejor decisión para "concentrarme en la recuperación para estar listo" en Sakhir y el resto del año.

Su recuperación ha ido bien y llega a tiempo para ponerse el mono justo para el primer Gran Premio del año, lo que es una gran noticia para Alonso, que ya confesó que necesitaba a su compañero para comparar el nuevo coche con el AMR22. "Hay cosas del Aston Martin de las que solo Lance puede darse cuenta", apuntó.

"Ahora estoy listo para bajar la cabeza y concentrarme en competir este fin de semana, algo que espero con ansias", ha apuntado Stroll de cara al arranque de la temporada tras su accidente, del que ha revelado algunos detalles.

El norteamericano ha explicado que fue "desafortunado", puesto que "me caí de la bicicleta cuando mi rueda cogió un agujero en el suelo", aunque su lesión no fue grave. "Una pequeña intervención quirúrgica en mi muñeca derecha solucionó el problema muy rápidamente", ha asegurado. Desde ese día, "he estado trabajando duro" para llegar "en plena forma" al domingo.

Felipe Drugovich, por su parte, tendrá que esperar su oportunidad para debutar en la Fórmula 1 tras correr los test de pretemporada, y seguirá junto a Stoffel Vandoorne como piloto reserva de la escudería británica.